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Mail.ru и «Спутник» исключили Telegram из поисковой выдачи

10:13 24.05.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Сайт мессенджера Telegram оказался недоступен в поисковой выдаче порталов Mail.ru и «Спутник».

Как пояснили газете «Коммерсант» в Роскомнадзоре, таким образом поисковики выполнили требование закона, обязывающего подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), которая была создана для ограничения доступа к заблокированным ресурсам.

Google и «Яндекс» пока не удаляют ссылки на мессенджер, но тестируют эту возможность. С их техническими специалистами «произведены обмен сведениями и отладка автоматической выгрузки для обработки сведений, получаемых из ФГИС, сейчас эти поисковики ведут тестирование сопряжения информационных систем», говорится в комментарии ведомства.

С 16 мая Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

В рамках блокировки Роскомнадзор внес в «черные списки» около 20 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров, в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов.

Кроме того, Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил Генпрокуратуре «проверить законность и обоснованность действий Роскомнадзора» при массовой блокировке IP-адресов.

Темы: Telegram, Mail.ru Group, Роскомнадзор
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