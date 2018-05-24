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Для российских школ разработали курс о семейном укладе

14:28 24.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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В российских школах предлагается преподавать курс о семейном укладе, пишет «Коммерсант». Методические рекомендации по подготовке такого курса для школьников и их родителей до 1 июня будут направлены во все российские регионы.

Документ разработан Национальной родительской ассоциацией совместно с Миноборнауки. Концепция проекта была представлена 23 мая.

По мнению авторов методических рекомендаций, в курсе обязательно должны присутствовать такие блоки, как «основы семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного уклада, семейного воспитания, семейного права».

Также в рамках курса планируется преподавать «основы здорового образа жизни и содержательного досуга, формы и методы изучения истории семьи, истории рода, духовно-нравственное развитие, формирование культуры поведения, формирование у ребенка гражданского самосознания».

Предполагается, что курс будет включен в список предметов, изучаемых по выбору.

Ввести в российских школах преподавание курсов, пропагандирующих семейные ценности, ранее предлагали уполномоченный по правам детей Павел Астахов и сменившая его на этом посту Анна Кузнецова. Новый предмет они предлагали назвать «Семьеведение». В конце 2017 года Российская академия образования объявила, что такой курс разработан, не став уточнять, когда его могут начать преподавать в школах.

Против появления курсов, пропагандирующих семейные ценности, в числе прочих выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, указавшая, что с «семейными ценностями и традициями» детей нужно знакомить через уже имеющиеся в школах предметы. 

Темы: Россия, Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 21:49
Гость: О как

Для российских школ разработали курс о семейном укладе
ДОМ-2 Называется.
24.05.2018, 20:38
Гость: нв

Одной рукой в страну вколачивать ювенальную юстицию, другой - "семейные ценности"
\\
Раздвоение сознания у власти.Шизики.
24.05.2018, 19:54
Гость: кенто

может лучше Домострой? Было проверено на практике,и расходы меньше.
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