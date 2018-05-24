Для российских школ разработали курс о семейном укладе

14:28

В российских школах предлагается преподавать курс о семейном укладе, пишет «Коммерсант». Методические рекомендации по подготовке такого курса для школьников и их родителей до 1 июня будут направлены во все российские регионы.

Документ разработан Национальной родительской ассоциацией совместно с Миноборнауки. Концепция проекта была представлена 23 мая.

По мнению авторов методических рекомендаций, в курсе обязательно должны присутствовать такие блоки, как «основы семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного уклада, семейного воспитания, семейного права».

Также в рамках курса планируется преподавать «основы здорового образа жизни и содержательного досуга, формы и методы изучения истории семьи, истории рода, духовно-нравственное развитие, формирование культуры поведения, формирование у ребенка гражданского самосознания».

Предполагается, что курс будет включен в список предметов, изучаемых по выбору.

Ввести в российских школах преподавание курсов, пропагандирующих семейные ценности, ранее предлагали уполномоченный по правам детей Павел Астахов и сменившая его на этом посту Анна Кузнецова. Новый предмет они предлагали назвать «Семьеведение». В конце 2017 года Российская академия образования объявила, что такой курс разработан, не став уточнять, когда его могут начать преподавать в школах.

Против появления курсов, пропагандирующих семейные ценности, в числе прочих выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, указавшая, что с «семейными ценностями и традициями» детей нужно знакомить через уже имеющиеся в школах предметы.