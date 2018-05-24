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Самым приятным для россиян занятием оказался просмотр телевизора

15:10 24.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Занятием, которое приносит россиянам больше всего радости и удовольствия, оказался просмотр телевизора - так ответили 34% опрошенных "Левада-центром". 26% наслаждаются, когда получают хорошие деньги, а 24% - когда проводят время с детьми, свидетельствуют данные социологического опроса.

Как отмечает центр, удовольствия респондентов старше 50 лет сосредоточены вокруг телепросмотра и работы в саду или огороде. Чаще остальных возрастных групп они отмечают радость от чтения книги или журнала, а также от прогулок по лесу. При этом чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, наоборот, больше – от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки.

Интересно, что в марте 2010 года просмотр телевизора своим любимым занятием называли 28% россиян, то есть за восемь лет этот показатель вырос на 6 процентных пунктов. А вот удовольствие от того, что можно ничего не делать, неизменно - его своей главной радостью по-прежнему называют 4% россиян, сообщает "Интерфакс".

Что касается отношения к заработку, то получать хорошие деньги наивысшей радостью для себя считают, в целом, более четверти россиян (26%). Среди молодежи в возрасте 18-29 лет таких респондентов 34%, среди россиян 30-39 лет - 35%. В возрасте 40-49 лет так думают уже 29%, а в возрасте 50 лет и старше - 18%. Наивысшей радостью хорошие деньги, согласно социологическому исследованию, являются почти для 30% мужчин и практически для каждой четвертой женщины (24%).

По данным опроса, 24% респондентов считают самой большой радостью занятия с детьми. В возрастной группе 18-29 лет считают это самым большим удовольствием 22% респондентов, среди опрошенных в возрасте 30-39 лет - более трети (39%), а среди россиян в возрасте 40-49 лет - 28%. Что касается возрастной группы от 50 лет и старше, то самым большим удовольствие времяпрепровождение с детьми считают 18% респондентов.

Что касается путешествий, то 22% опрошенных считают для себя такое занятие самым приятным. В возрастной группе 18-29 лет так думает ровно треть респондентов (33%), среди россиян 30-39 лет - 27%, 40-49 лет - 23%, а возрасте 50 лет и старше - только 14%.

Практически каждый пятый россиянин (22%) самой большой радостью считает время, проводимое с любимым человеком. Согласно результатам опроса, среди молодежи в возрасте 18-29 лет таких респондентов 38%, 30-39 лет - 32%, 40-49 лет - 22%, а в возрасте от 50 лет и старше - 11%. Проводить время с любым человеком самой большой радостью считает для себя каждый четвертый мужчина (25%) и каждая пятая женщина (21%).

Среди состоящих в браке или состоящих в отношениях проводить время с любимым человеком самой большой радостью считает более четверти респондентов (26%), среди холостых - 28%.

Социологи отмечают, что жители Москвы и других крупных городов чаще наслаждаются покупками и тратой денег, путешествиями, а россияне, проживающие в малых городах и сельской местности, чаще получают удовольствие от повседневных занятий: работы в огороде или саду, ведения домашнего хозяйства.

Опрос был проведен 20-24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

Темы: Россия, Общественное мнение, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 22:19
Гость: Иван

Что-то я кого ни спрошу все говорят, что зомби ящик почти никто не смотрят? Молодежка вся в нэте, туда же перебираются и те кто постарше, считая, что по ящику одна только пропаганда, которая достала.
24.05.2018, 21:50
Гость: Владимир

Для иностранного агента - "левада центра" (или как там его ещё?!) сокровенные его мечты сбываются! Количество зазомбированных останкинским ядовитым варевом дорогих россиян неуклонно увеличивается из года в год!!!
24.05.2018, 19:50
Гость: Анна

Возрастная группа 18 лет самой большой радостью считает занятия с детьми
________________________-
САМИ ЕЩЕ ДЕТИ 18-20 ЛЕТ РАССУЖДЕНИЯ В ТАКОМ ВОЗРАСТЕ У САМИХ ДЕТСКИЕ А СЕМЬЮ КОРМИТ КТО БАБУШКИ С ДЕДУШКАМИ.
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