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Первые изменения в пенсионной системе произойдут уже в следующем году

15:49 25.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Первые изменения в системе пенсионного обеспечения в России могут произойти уже в 2019 году, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Она отметила, что пенсионная реформа — вопрос не одного дня. «Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше», - заявила она.

Голикова не уточнила, какие конкретные изменения могут произойти. По ее словам, эта тема многоплановая. «Там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий», - добавила она.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в самое ближайшее время.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 22:17
Гость: Московит

Пенсия увеличится только в том случае, если потенциальные пенсионеры сами передохнут не дожив до пенсионного возраста. Помню в семидесятые, нам, комсомольцам, твердили что у нас вся жизнь впереди. И мы сами строим своё будущее. МЫ-ЕГОВЕЛИЧЕСТВО РАБОЧИЙ КЛАСС. И мы верили и шли на заводы, в шахты. Строили БАМ, сеяли хлеб, добывали руду, нефть. Мы делали нашу страну богатой и сильной. Позже, мы ускорились, перестроились. Подружились с бывшими врагами и твёрдой поступью вляпались в капитализм. Далее, наш курс был подкорректирован и мы в очередной раз поверили. Нас кидало от стороны в сторону, и мы всякий раз надеялись и верили. Наконец утратив здоровье на стройках то коммунистического, то капиталистического труда, каждый надеялся на честно заработанную пенсию. И вот когда до неё год, два, три, четыре, нас в связи с оптимизацией производственного процесса, сокращают и выкидывают словно использованную и выжитую тряпку на улицу. На работу таких уже не берут ни где, да и здоровье не на высоте. Вся надежда на пенсию. И тут такой сюрприз-фига с маслом вместо пенсии. Наша беда не в том, что страна не может бедных накормить, а в том, что богатые никак не могут нажраться.
25.05.2018, 21:42
Гость: Игорю

Поздно братец пить баржоми...
25.05.2018, 20:13
Гость: Пенсионер

Что характерно, люди моего возраста, в основном, голосовали за кандидата от КПРФ Грудинина, который не планировал никакого повышения пенсионного возраста. Нас (или большинство из нас)это повышение уже не коснётся. А вот молодёжь, в большинстве своём обеспечившая Путину победу на выборах, и испытает на себе, через несколько десятков лет, всю прелесть работы до смерти в капиталистической России!
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