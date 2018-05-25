Первые изменения в пенсионной системе произойдут уже в следующем году

15:49

Первые изменения в системе пенсионного обеспечения в России могут произойти уже в 2019 году, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Она отметила, что пенсионная реформа — вопрос не одного дня. «Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше», - заявила она.

Голикова не уточнила, какие конкретные изменения могут произойти. По ее словам, эта тема многоплановая. «Там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий», - добавила она.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в самое ближайшее время.