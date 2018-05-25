Главу кемеровского МЧС задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

10:23

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов задержан в рамках расследования дела о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня».

В отношении Мамонтова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата). Следствие также ведется против начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По версии следователей, чиновники МЧС в нарушение федерального закона «не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 60 человек.

Также Мамонтова подозревают в хищении более 1,8 миллиона рублей из Главного управления областного МЧС.

По факту пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в рамках которых уже арестованы восемь человек, включая одного из пожарных, тушивших возгорание в ТЦ.