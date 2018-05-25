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Главу кемеровского МЧС задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

10:23 25.05.2018
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Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов задержан в рамках расследования дела о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня».

В отношении Мамонтова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата). Следствие также ведется против начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По версии следователей, чиновники МЧС в нарушение федерального закона «не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 60 человек.

Также Мамонтова подозревают в хищении более 1,8 миллиона рублей из Главного управления областного МЧС.

По факту пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в рамках которых уже арестованы восемь человек, включая одного из пожарных, тушивших возгорание в ТЦ.

Темы: Пожар в Кемерове
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 14:51
Гость: Пёс

Ответственность за несоблюдение ГОСТов в России давно отменена. Все стандарты имеют только рекомендательный характер.
25.05.2018, 13:24
Гость: оффигеть

какой на форуме старожил!Расскажите,в чем общность явлений.
25.05.2018, 12:39
Гость: Андрей Хабаровский

Опять виноватые будут стрелочники.А ведь всё не просто, а очень просто.Нужно взять и поднять разрешающие документы.Стоит там подпись Ляпкина-Тяпкина-а подадь сюда Ляпкина-Тяпкина.Стоит там подпись Тяпкина-Ляпкина-а подть сюда Тяпкина-Ляпкина.И выдать в зубы высокотехнологичные лопаты, инновационные ломы, и на строительство Магадано-Якутской магистрали или на дорогу Салехард-Анадырь.Что эта шушера не знала, что, согласно СНиПам детские развлекательные центры нельзя располагать выше второго этажа? Но когда на кону большие бабки, можно плевать на жизни детей.Ведь это не их дети.
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