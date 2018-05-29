«Я как-то пошутил, что вход в избирательную кампанию один рубль, а выход десять»

Эксклюзивное интервью кандидата в президенты России от КПРФ на выборах 2018 года Павла Грудинина порталу KM.RU

- Павел Николаевич, если была бы возможность вернуться в начало Вашей предвыборной кампании, какие изменения Вы бы в нее внесли?

- История не знает сослагательного наклонения.

- Аналитика знает.

Фото с личной страницы Павла Грудинина в соцсети

- Что получилось, то получилось, но ошибки были, в том числе такие, которые нельзя было допускать. В целом же все прошло достаточно позитивно, если не считать того остервенения, с которым на меня набросились государственные средства массовой информации. Судя по всему, власть просто испугалась! Поначалу все было спокойно, но, увидев какую большую поддержку я получаю, они решили все залить грязью. Однако это не моя проблема, а проблема тех, кто командует так называемыми средствами массовой информации.

- На предвыборном этапе заявлялось, что Вы представляете коалицию разных политических сил. Удалось ли действительно создать настоящее объединение людей, придерживающихся зачастую идеологически противоположных взглядов?

- Коалиция удалась, она не развалилась. Другое дело, что с разных сторон возникали друг к другу вопросы. Но это же нормально. Сведите вместе две семьи – вашу и вашей жены, наверняка у них окажутся разные мнения по каким-то вопросам. Однако это не значит, что у вас не получилось общей семьи.

Так что надо дальше работать на укрепление коалиции. Она продолжит свою жизнь. Я целиком и полностью на позициях КПРФ, особенно по внутриполитическим вопросам, но я также имею отношение к постоянно Действующему Совещанию НПСР (Национально-патриотические силы России - прим.ред.). Мы всё будем делать для того, чтобы коалиция расширялась и крепла.

- Я знаю, что часть монархической общественности Вас поддержала, в связи с этим готовы ли Вы сейчас как-то пересмотреть роль Ленина в нашей истории?

- У меня есть моя позиция, кому-то эта точка зрения нравится, кому-то нет. Да, действительно, меня поддержали люди из совершенно разных групп нашего народа, однако я не собираюсь сглаживать свою позицию, чтобы кому-то понравиться.

- Каким вы видите Ваше политическое будущее?

- Оно связано с политическим будущим нашей любимой Родины. Вместе с тем, надо сказать, что сейчас политическое будущее любого человека определяется олигархическими группами. Одно назначение Медведева повергает в шок, а прибавить еще ряд известных лиц, за редким исключением, то и говорить нечего.

- Как идут дела в ЗАО «Совхоз имени Ленина»?

- Напряженно. Я как-то пошутил, что вход в избирательную кампанию один рубль, а выход десять. Я чувствую, что последствия придется еще долго разгребать.

Интервью подготовил Дионис Каптарь