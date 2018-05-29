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«Я как-то пошутил, что вход в избирательную кампанию один рубль, а выход десять»

07:45 29.05.2018 , Павел Грудинин

Эксклюзивное интервью кандидата в президенты России от КПРФ на выборах 2018 года Павла Грудинина порталу KM.RU

Павел Николаевич, если была бы возможность вернуться в начало Вашей предвыборной кампании, какие изменения Вы бы в нее внесли?

- История не знает сослагательного наклонения.

- Аналитика знает.

Фото с личной страницы Павла Грудинина в соцсети

- Что получилось, то получилось, но ошибки были, в том числе такие, которые нельзя было допускать. В целом же все прошло достаточно позитивно, если не считать того остервенения, с которым на меня набросились государственные средства массовой информации. Судя по всему, власть просто испугалась! Поначалу все было спокойно, но, увидев какую большую поддержку я получаю, они решили все залить грязью. Однако это не моя проблема, а проблема тех, кто командует так называемыми средствами массовой информации.

- На предвыборном этапе заявлялось, что Вы представляете коалицию разных политических сил. Удалось ли действительно создать настоящее объединение людей, придерживающихся зачастую идеологически противоположных взглядов?

- Коалиция удалась, она не развалилась. Другое дело, что с разных сторон возникали друг к другу вопросы. Но это же нормально. Сведите вместе две семьи – вашу и вашей жены, наверняка у них окажутся разные мнения по каким-то вопросам. Однако это не значит, что у вас не получилось общей семьи.

Так что надо дальше работать на укрепление коалиции. Она продолжит свою жизнь. Я целиком и полностью на позициях КПРФ, особенно по внутриполитическим вопросам, но я также имею отношение к постоянно Действующему Совещанию НПСР (Национально-патриотические силы России - прим.ред.). Мы всё будем делать для того, чтобы коалиция расширялась и крепла.

- Я знаю, что часть монархической общественности Вас поддержала, в связи с этим готовы ли Вы сейчас как-то пересмотреть роль Ленина в нашей истории?

- У меня есть моя позиция, кому-то эта точка зрения нравится, кому-то нет. Да, действительно, меня поддержали люди из совершенно разных групп нашего народа, однако я не собираюсь сглаживать свою позицию, чтобы кому-то понравиться.

- Каким вы видите Ваше политическое будущее?

- Оно связано с политическим будущим нашей любимой Родины. Вместе с тем, надо сказать, что сейчас политическое будущее любого человека определяется олигархическими группами. Одно назначение Медведева повергает в шок, а прибавить еще ряд известных лиц, за редким исключением, то и говорить нечего.

- Как идут дела в ЗАО «Совхоз имени Ленина»?

- Напряженно. Я как-то пошутил, что вход в избирательную кампанию один рубль, а выход десять. Я чувствую, что последствия придется еще долго разгребать.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Внутренняя политика в России
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 17:21
Гость: *

"Регистрируетесь на портале госуслуг и не отходя от клавиатуры записываетесь на прием"
+
"По полису помощь оказывают в любой точке России"
=
сперва открепиться от своей поликлиники и дождаться у кабинета главврача желаемой поликлиники, чтобы приняли твое заявление о прикреплении. Иначе только экстренная помощь! Плавали, знаем...
ЗЫ
"Теще брата поменяли тазобедренный за месяц, правда в ведомственной больничке(железнодорожница)" - да, в Семашко и условия комфортные, и лечат хорошо, только без полиса ЖАСО туда попасть анрил, разве что за деньги, причем деньги немалые.
а так - да, можно, в принципе, даже в санаторий РЖД "Черноморье" в самом центре Сочи попасть бесплатно, лично таковых видал!
Только вот в чем фишка: численность РЖД, не считая "дочек", более 750 000 человек, а в заезде, с учетом начальства, бесплатных номеров пяток от силы, остальные коммерческие, так что у простого работяги есть шанс туда попасть, и я таких даже видал, но это не значит, что шансы обычного машиниста электропоезда, например, сильно отличны от ноля.
29.05.2018, 16:51
Гость: *

"Вас таких бздунов заставить варить по 8 часов, я бы на тебя посмотрел" - а что, в 90-е именно по такой схеме и разрушалось высокотехнологичное производство... тогда тоже народ провоцировали на уход из НИИ, КБ, заводов на стройку сварщиками, каменщиками, монтажниками, машинистами... Был просто вал переквалификации в строительные специальности! И пока лохи были счастливы, что свою зарплату увеличили вдвое на стройке, их бывшие рабочие места "модернизировали" в торговые центры, вроде "Горбушкин двор" и "Савеловский". А потом быстренько развернули программу по "оптимизации" местных строителей рабочими из "ближнего зарубежья".
Похоже, хотят повторить? "Оставьте офисы пришельцам, а сами дуйте в сварщики!" - это и есть те самые "25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест"(тм) ? Не зовут на курсы переквалификации в наладчиков технологического оборудования - куда, коли производство не разворачивается, а схлопывается? Или на операторов станков с ЧПУ/промышленных роботов... Нет таких курсов и нет таких вакансий, поскольку и производство такое не открывается, а наоборот!
...
Кому-то очень-очень нужно проводить полный дауншифт страны...
29.05.2018, 16:38
Гость: Павел__

"И нет никаких резонов полагать, что если бы вы были взрослым, то вышли на Дворцовую площадь поддержать ГКЧП"
- действительно нет. Потому что вне зависимости от того, что в тот момент писалось в газетах на политические темы, которые вы читали с 7 лет - фактическое положение в стране было известно как раз представителям организации "как-бэ" - лучше, чем кому-бы то ни было! Но они - страну предали, не отреагировав на совершаемое на их глазах предательство страны верховным руководством, и вот это вот "...Люди, служащие в военных структурах, не могут выходить на гражданские демонстрации со своей позицией" - всего-лишь тухлая отмазка, думаю, многие со мной согласятся!
Именно поэтому население и "не вышло защищать СССР", что без остановки на разные голоса повторяют разные (непечатное) - птому что население не понимало сути происходящего!
А вот те, кто понимал - вроде твоего кумира, предателя-перевертыша - те да, "учитывали контекст" - и перебегали на сторону врагов народа, дорвавшихся до власти, которые разваливали СССР.
"А я этот момент помню, так как был уже взрослым человеком, умел читать прямую речь,учитывал контекст"
- "учитывал контекст" - это в твоем посте, существо - самое главное! "Будущая служанка собчака", тогда еще сотрудник организации "как-бэ-бэ" - наверняка тоже "учитывал контекст", когда плевал на все клятвы СССР-у и обдумывал, как перебежать на сторону предателей, разваливавший СССР!
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