Рособрнадзор назвал самый популярный экзамен ЕГЭ-2018 по выбору

19:06

Самым популярным предметом по выбору для сдачи Единого государственного экзамена у российских выпускников в 2018 году стало обществознание, пишет РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

По данным ведомства, по количеству участников в этом году лидируют обязательные предметы. Так, русский язык будут сдавать 94% выпускников, базовую математику — 80%. «Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 53% участников основного периода ЕГЭ-2018», - говорится в заявлении Рособрнадзора.

Также отмечается высокий интерес выпускников к естественнонаучным предметам. Так 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% - на физику, 21% - на биологию, 14% - на химию.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. Всего его будут сдавать 730 тысяч человек.