]]> ]]>
Главная В России Новости

Рособрнадзор назвал самый популярный экзамен ЕГЭ-2018 по выбору

19:06 25.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Самым популярным предметом по выбору для сдачи Единого государственного экзамена у российских выпускников в 2018 году стало обществознание, пишет РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

По данным ведомства, по количеству участников в этом году лидируют обязательные предметы. Так, русский язык будут сдавать 94% выпускников, базовую математику — 80%. «Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 53% участников основного периода ЕГЭ-2018», - говорится в заявлении Рособрнадзора.

Также отмечается высокий интерес выпускников к естественнонаучным предметам. Так 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% - на физику, 21% - на биологию, 14% - на химию.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. Всего его будут сдавать 730 тысяч человек.

Темы: Проблемы ЕГЭ, Школьное образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.