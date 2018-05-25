Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала»

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Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США. Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

Ранее на этой неделе ушла в отставку генеральный директор "Русала" Александра Бурико. Также заявления об отставке подали семь членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски: неисполнительные директора Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина и исполнительные директора Зигфрид Вольф и Владислав Соловьев, президент "Русала".

В начале апреля США ввели против России новые ограничительные меры. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.

После этого началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков. Так, "Русал" за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. Ряд его торговых партнеров объявили о пересмотре контрактов.

Позднее в Вашингтоне заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании обязаны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с алюминиевым гигантом.