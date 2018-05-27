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Володин против запрета депутатам отдыхать в недружественных странах

16:01 27.05.2018
Фото с сайта pixabay.com
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 1»  заявил, что депутаты должны сами принимать решение об отдыхе в странах, ведущих недружественную политику в отношении РФ.

«Мне кажется, сам депутат должен для себя решить, зачем ему ехать в страну, которая недружественна к нашей стране. Для чего иногда запрещать те вещи, которые совершенно очевидны? Вы считаете, что у нас есть депутаты, которые поедут отдыхать в страну, которая вводит санкции? А если и поедет, избиратели, надеюсь, сделают выводы», — заявил он.

Ранее ряд предпринимателей обратились к Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением увольнять чиновников за отдых в странах, поддержавших санкции против России, сообщает "Парламентская газета".

Матвиенко также выступила против этой идеи, отметив, что это является этическим вопросом. «Я против всех запретов неумных, непродуманных, <…> нужно заканчивать с запретительной практикой», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что нужно переходить к «практике развития, а не ограничения».

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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27.05.2018, 21:13
Гость: 2018

Давно пора зарплаты-то то урезать, депутатам ГД.
Пару-тройку лет можно не платить совсем, пусть в норму придут, вес сбросят; потом уж по-среднему заработку в России, или по средней пенсии, что более правильно.
Если будут возражения, то очередные выборы в ГД следует делать из числа пенсионеров. Желающих будет - хоть отбавляй, да и люди с опытом, жизнь повидавшие.
Вопрос - в какие страны ездить на отдых - отпадет сам собой. На Родине надо отдыхать.
27.05.2018, 21:08
Гость: НИКОЛАЙ

Да конечно! полный идиотизм! Куда же депутаты в этом случае должны будут девать свои честно заработанные накопления? Уж про "нажитые непосильным трудов" - вообще молчок..
27.05.2018, 21:05
Гость: Зоя

А в РФ власть уже превратилась в разлагающуюся раковую опухоль, сжирающую страну и самое себя. Они уже ничего не понимают, кроме как защищать свое корыто. Для них слова совесть, порядочность, нравственность - звучат, как радиосигналы из Альфы Центавра.
Их обещания лживы, их речи бессмысленны и лукавы. Прочитайте хотя бы вот это приведенное заявление Володина, это яркий образчик бессмыслицы пополам с лукавством. Послушайте речи президента Рф - то же самое, чего стоят его рассуждения о патриотизме только!
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