Володин против запрета депутатам отдыхать в недружественных странах

16:01

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что депутаты должны сами принимать решение об отдыхе в странах, ведущих недружественную политику в отношении РФ.

«Мне кажется, сам депутат должен для себя решить, зачем ему ехать в страну, которая недружественна к нашей стране. Для чего иногда запрещать те вещи, которые совершенно очевидны? Вы считаете, что у нас есть депутаты, которые поедут отдыхать в страну, которая вводит санкции? А если и поедет, избиратели, надеюсь, сделают выводы», — заявил он.

Ранее ряд предпринимателей обратились к Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением увольнять чиновников за отдых в странах, поддержавших санкции против России, сообщает "Парламентская газета".

Матвиенко также выступила против этой идеи, отметив, что это является этическим вопросом. «Я против всех запретов неумных, непродуманных, <…> нужно заканчивать с запретительной практикой», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что нужно переходить к «практике развития, а не ограничения».