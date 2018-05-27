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ФСБ задержала следователя СК в Свердловской области

20:32 27.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Следователь СК России по Свердловской области и два его сообщника обвиняются в покушении на мошенничество, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря регионального СКР Максима Чалкова.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 27-летнему следователю одного из территориальных следственных отделов СК России по Свердловской области, а также двум его сообщникам из числа гражданских лиц предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч . 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество , совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - сказал Чалков.

По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от одного из жителей Екатеринбурга несколько миллионов рублей. Взамен они обещали не привлекать его сына к ответственности.

"В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа", - сообщил Чалков.

Все обвиняемые были задержаны в среду, 23 мая, в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ России и СКР по Свердловской области. К силовикам за помощью обратился сам гражданин, у которого, по версии следствия, вымогали деньги.

Суд заключил под стражу всех трех обвиняемых.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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28.05.2018, 08:24
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
28.05.2018, 08:13
Гость: Ося

Следователь шел в следователи именно за этим...
28.05.2018, 06:08
Гость: А

где контроль за ФСБ,и,о ужас,где контроль за Путиным!Или в бога можно только беззаветно верить?О,бараны,бараны!!!
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