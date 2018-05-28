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СМИ сообщили о получении Абрамовичем гражданства Израиля

20:04 28.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Российский бизнесмен Роман Абрамович получил гражданство Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, ранее в понедельник личный самолет Абрамовича приземлился в аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве.

Он получил удостоверение личности гражданина Израиля, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль. Некоторые источники уточняют, что Абрамович пока получил удостоверение, дающее право на постоянное проживание в стране.

СМИ сообщают, что Абрамович будет жить в особняке в районе Неве-Цедек Тель-Авива. Ранее здание принадлежало актрисе Галь Гадот. Формально ранее его местом жительства считался офшорный остров Джерси в проливе Ла-Манш. По данным "Едиот ахронот", бизнесмен уже открыл банковский счет в Израиле.

По информации Sunday Times, состояние Абрамовича составляет около $12,5 млрд. Если сообщения о получении им израильского гражданства соответствуют действительности, он станет самым богатым человеком в стране.

Абрамович является владельцем лондонского футбольного клуба "Челси", значительную часть времени он проводил в британской столице. Однако в прошлом месяце истек срок действия его визы, а получение новой затянулось.

Британские СМИ сообщали, что власти страны могут потребовать от Романа Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы.

Согласно данным на сайте британского МИД, в ряде случаев граждане Израиля имеют возможность посещать Великобританию без визы и находиться в стране до шести месяцев. В частности, это касается поездок, цель которых - туризм, бизнес, учеба, пишет "Интерфакс". Безвизовый режим для израильтян действует и во многих других странах мира.

Темы: Израиль
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 00:37
Гость: IgS

дядя, ты что покурил? он из англии съехал. и правильно сделал. а то что поехал жить в Израиль так и нормально, приличные люди из англии едут.

бездетная старушка с мужем - командиром оффшоров спит и видит стырить чужие средства.

помимо прочего он российское гражданство не менял.

Роман в сравнении с другими поднявшимися просто ангел почти, если в их религии они водятся.

Удачи ему.

А вам... как говорят в англии - your jealousy needs some work...
29.05.2018, 00:29
Гость: Остался Израиль.

Получил паспорт и улетел.
28.05.2018, 23:31
Гость: демократия и сало

Намаялся паря то Чукотка, то Альбион , таперь у дома ,пейсы отрастит и споет, - гдето далеко гдето далеко... поспели вишни.
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