Андрей Паршев. Пограничные войска нам не помешали бы

28 мая мы отмечаем 100-летие пограничной службы. Но многие не знают, что сейчас в России нет пограничных войск

Они ликвидированы в 2005 году, в ходе реорганизации пограничной службы.

Есть сейчас Пограничная служба ФСБ, а в ней пограничные органы, есть и пограничники - а войск нет. И, увы, реформа, в ходе которой погранвойска были ликвидированы – не заключалась лишь в переименованиях.

Кстати, еще в 90-е День пограничника, отмечаемый 28 мая, мог исчезнуть. Тогда рассматривались разные варианты по переносу этого праздника, с тем чтобы привязать его не к созданию советской пограничной охраны, а к другим датам.

Изображение с сайта .рцпв.рф

Помнится, в той части, где я служил тогда, проводился опрос, в котором офицерам предлагались на выбор три даты. Кроме 28-го были два варианта – 16-е февраля, в память о создании Иваном Грозным «сторожевой и станичной службы», или 27-е октября (по ст.стилю 15 октября) – когда император Александр III учредил Отдельный корпус пограничной стражи.

Мы выбрали 28-е мая. И из-за традиций (пограничники – традиционалисты), и еще по некоторым причинам. Хотя многое советскими пограничниками было унаследовано от предшественников, взять хотя бы зеленую фуражку.

Все три даты, тем не менее, напоминают об основных задачах пограничной службы нашей страны, задачах, которые в обозримом будущем никуда не денутся. Это – борьба с военными нападениями с сопредельных территорий (разведка и первая линия обороны), это защита экономического суверенитета (борьба с контрабандой) и это борьба против иностранных разведок. При Иване IV было важнее первое, при Александре – второе, но, так или иначе, пограничная служба нашей страны должна со всем этим успешно справляться.

Трудно сказать, чем была вызвана череда реорганизаций погранслужбы в постсоветскую эпоху. В чем-то реформы были вызваны рациональными причинами, в чём-то - политическими, но результат получился не совсем удачным.

Не углубляясь в детали, просто иллюстрация. В 2015 году в республике Крым произошла целая серия неприятных событий. Сначала опергруппа ФСБ отправилась на задержание нарушителей в прибрежном поселке. Обнаружив их, старший группы скомандовал нарушителям сдаться, и был тут же застрелен. Были в опергруппе и раненые, операция сорвалась, вооруженные нарушители ушли. Естественно, поднялся большой шум, охрана границы была усилена - десантниками.

Подразделение десантников, выброшенное на свой участок границы, подверглось нападению украинской разведгруппы (той же или другой – непонятно). Убит солдат, под прикрытием пулеметного огня с сопредельной территории разведгруппа – без потерь – ушла через границу. Затем с излишней, на мой взгляд, помпой в северном Крыму были задержаны агенты СБУ – трудно сказать, насколько это было оправдано, зачастую установленных агентов лучше контролировать, а не изымать.

Ну что сказать? Конечно, и у пограничников бывали и бывают неудачи и косяки. Но то, что всё вышеперечисленное должно было быть в ведении пограничных войск – в этом сомнений нет. Все должны заниматься своим делом.

Конечно, у десантников есть и такая функция, как борьба с ДРГ (диверсионно-разведывательными группами), их этому тоже учат, но основная-то специальность у них другая.

Важная черта прошедших реформ – «огражданивание» пограничной службы. А ведь грубая реальность раз за разом объясняет политикам, что пограничная служба должна быть организована по-военному, только так она, в частности, менее всего подвержена коррупции.

Почему-то то, что понимали Александр III и С.Витте – сейчас непонятно. Честь мундира, как её ни называй, не позволит его носителю согласиться с тем, на что может пойти гражданский или полугражданский чиновник.

Вот тоже единичный пример. При пересечении границы с товара взимаются таможенные платежи. Это не только пошлины, это также НДС, который экспортеры не платят в своей стране. Если владелец товара не заплатит эти деньги, он сможет более успешно конкурировать с местным производителем такого же товара, потому что он-то избежать уплаты НДС не может, у нас налоговые службы зорко следят за каждым производителем.

Лет пятнадцать назад я стажировался на нашей юго-восточной границе и наблюдал эту картину: местные сибирские производители один за другим рушились под напором контрабанды, легкая промышленность исчезала. Причиной этому была необорудованность границы, слабая правовая вооруженность пограничников и таможенников, и – чего греха таить – коррупция. В то время таможенные платежи составляли – грубо – около 20% от стоимости товара. Обычная фура везла товаров на десятки, а то и сотни тысяч долларов – представьте себе, какая получалась экономия, если владельцу удавалось растаможить груз по какой-нибудь льготной схеме.

Пограничники тогда имели мало возможности контролировать правильность таможенного оформления, их делом была граница между таможенными постами. Но и тут были сложности, которых не было в советское время. Если часть укомплектована контрактниками из местного населения, если у местного паренька дядя Вася зарабатывает, мотаясь через границу с клетчатыми сумками, а дядя Петя пробивает на своем тракторе путь для Камазов с той стороны – то вполне возможны варианты. Это не беря в расчет возможность криминалитету внедрять своих людей – а и такое исключить нельзя.

Сейчас ситуация отчасти улучшилась, особенно в части обустройства границы, но масса проблем осталась, снизу и доверху.

В частности, надо понимать, что солдат по контракту, служащий к тому же по месту жительства – это не военный, какую бы форму он ни носил, это – гражданский чиновник. Процитирую: «В 1893 году С.Ю. Витте, задумывая структуру ОКПС, стремился прикрыть государственную границу от контрабанды пограничниками и понимал, что сделать это смогут только военные люди. Гражданские чиновники Департамента таможенных сборов были больше подвержены коррупции, неохотно шли на ротацию мест службы, обладали большей медлительностью и меньшей решительностью». Наводит на размышления.

Это, так сказать, низовой уровень. Есть свои проблемы и выше. Например, нет сейчас полноценного штаба, нынешний департамент таковым не является. А ведь и до революции штаб ОКПС был, да и потом, после ряда проб и ошибок, такая структура была воссоздана в 30-е годы и просуществовала до недавнего времени.

Нельзя сказать, что нынешнее руководство страны удовлетворено нынешним состоянием дел на границе. Президент заявлял недавно, что и федеральная целевая программа по границе "Государственная граница Российской Федерации" на 2012–2021 годы выполняется неудовлетворительно, да и сама она нуждается в корректировке, как и пограничная политика в целом. Что ж, посмотрим, в какую сторону пойдет развитие.

Ну и всех причастных к зеленым фуражкам – с праздником и с замечательной датой – столетием нашей службы!