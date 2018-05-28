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Кадыров поручил провести в Чечне всеобщий сбор ДНК-материалов

10:08 28.05.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В Чечне будет проведена «коллективная сдача материала на ДНК», чтобы установить родственную принадлежность детей, родившихся в странах Ближнего Востока, и помочь им вернуться в Россию. Соответствующее распоряжение отдал глава республики Рамзан Кадыров.

ДНК-экспертиза, написал Кадыров в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», «поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ».

Кадыров также сообщил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби договорился, что все дела российских граждан в Ираке будет рассматривать один судья. «Это значительно облегчит и сократит сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой», — сообщил глава Чечни.

С осени 2017 года власти Чечни организовали возвращение в Россию более 100 женщин и детей, задержанных в Сирии и Ираке. Мужья россиянок, воевавшие на стороне ИГ были убиты или оказались в тюрьмах. 

Сообщалось, что, вернувшись в Россию, женщины писали явку с повинной и расписку, что готовы предстать перед судом в случае необходимости. Некоторые из вернувшихся были арестованы по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Известно как минимум об одном вынесенном приговоре.

По данным российского МИД, на данный момент в тюрьмах в Ираке содержатся от 50 до 70 россиянок, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство», и более 100 их детей. Чеченские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться возвращения этих детей в Россию. В конце апреля в Ираке 19 россиянок были приговорены за связь с ИГ к пожизненному заключению. 

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.05.2018, 11:33
Гость: Это чтобы

генетическое оружие не задело ченцев.
28.05.2018, 10:32
Гость: Как ДНК сдавать?

В бутылочке или баночке? Собирать с утра или вечером?
пс
Плин,тут недавно в чье то ДНК в темноте на газоне впоролся-по запаху скрепное ДНК.
28.05.2018, 10:27
Гость: Голубь

ДНК материалы собирают для передачи данных в единый центр управления в Техасе. Для оцифровки и полного подключения людей к дистанционному управлению. Что это такое можно узнать от свидетельств жертв пситеррора. В ютубе полно. Всем хорошего настроения.
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