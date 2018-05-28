Кадыров поручил провести в Чечне всеобщий сбор ДНК-материалов

10:08

В Чечне будет проведена «коллективная сдача материала на ДНК», чтобы установить родственную принадлежность детей, родившихся в странах Ближнего Востока, и помочь им вернуться в Россию. Соответствующее распоряжение отдал глава республики Рамзан Кадыров.

ДНК-экспертиза, написал Кадыров в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», «поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ».

Кадыров также сообщил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби договорился, что все дела российских граждан в Ираке будет рассматривать один судья. «Это значительно облегчит и сократит сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой», — сообщил глава Чечни.

С осени 2017 года власти Чечни организовали возвращение в Россию более 100 женщин и детей, задержанных в Сирии и Ираке. Мужья россиянок, воевавшие на стороне ИГ были убиты или оказались в тюрьмах.

Сообщалось, что, вернувшись в Россию, женщины писали явку с повинной и расписку, что готовы предстать перед судом в случае необходимости. Некоторые из вернувшихся были арестованы по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Известно как минимум об одном вынесенном приговоре.

По данным российского МИД, на данный момент в тюрьмах в Ираке содержатся от 50 до 70 россиянок, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство», и более 100 их детей. Чеченские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться возвращения этих детей в Россию. В конце апреля в Ираке 19 россиянок были приговорены за связь с ИГ к пожизненному заключению.