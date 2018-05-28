Счета группы «Сумма» арестованы по делу в отношении ее владельца Магомедова

14:50

На счета группы «Сумма» был наложен арест в рамках уголовного дела в отношении ее владельца Зиявудина Магомедова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Тверского суда, где рассматривается ходатайство МВД о продлении ему срока ареста.

«Арестованы счета компании, арестовано имущество моего подзащитного», - сказала в суде адвокат Виктория Цирюлик.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, уголовное дело возбуждено по фактам хищений бюджетных средств в особо крупных размерах, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. З.Магомедов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), Артур Максидов - по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), М.Магомедов - по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Ранее Тверской суд наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у братьев Магомедовых 1 млн долл. и на банковские счета. 31 марта Тверской суд санкционировал арест до 30 мая братьев Магомедовых и бывшего руководителя входящей в «Сумму» компании «Интекс» А.Максидова. Мосгорсуд данные решения признал законными. Свою вину они не признают.

По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 млрд руб., а глава компании «Интекс» А.Максидов - более 668 млн руб.