Бастрыкин потребовал «закрыть Instagram» после «теракта в Ленинграде»

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости «закрыть Instagram», потому что при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде». Такую цитату, сказанную главой ведомства на съезде уполномоченных по правам детей, приводит РБК.

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — также сказал глава Следственного комитета.

Скорее всего, Бастрыкин оговорился, поскольку в отчете о мероприятии на сайте ведомства сообщается о «целесообразности закрытия мессенджера „Телеграм“».

«В Турции вместо Yandex, Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил глава СК.

В середине апреля Роскомнадзор по решению Таганского суда Москвы начал блокировать на территории РФ мессенджер Telegram. Поводом к этому послужил отказ руководства Telegram передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Спецслужбы, в частности, интересовались сообщениями, которые пересылали через Telegram террористы, устроившие в апреле 2017 года взрыв в метро Санкт-Петербурга. В результате теракта погибли 16 человек, еще 60 получили ранения.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «все последние теракты, которые произошли в России и в мире, координировались через мессенджер Telegram».

О претензиях российских правоохранительных органов к сервису Instagram ранее не упоминалось.