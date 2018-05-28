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Бастрыкин потребовал «закрыть Instagram» после «теракта в Ленинграде»

13:37 28.05.2018
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости «закрыть Instagram», потому что при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде». Такую цитату, сказанную главой ведомства на съезде уполномоченных по правам детей, приводит РБК.

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — также сказал глава Следственного комитета.

Скорее всего, Бастрыкин оговорился, поскольку в отчете о мероприятии на сайте ведомства сообщается о «целесообразности закрытия мессенджера „Телеграм“».

«В Турции вместо Yandex, Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил глава СК.

В середине апреля Роскомнадзор по решению Таганского суда Москвы начал блокировать на территории РФ мессенджер Telegram. Поводом к этому послужил отказ руководства Telegram передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Спецслужбы, в частности, интересовались сообщениями, которые пересылали через Telegram террористы, устроившие в апреле 2017 года взрыв в метро Санкт-Петербурга. В результате теракта погибли 16 человек, еще 60 получили ранения.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «все последние теракты, которые произошли в России и в мире, координировались через мессенджер Telegram».
О претензиях российских правоохранительных органов к сервису Instagram ранее не упоминалось.

Темы: Telegram, Россия, Социальные сети в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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28.05.2018, 17:01
Гость: gvozd

a если террористы Ротом координировались - он Всей рф рот зашивать будет?
очередной ДУРАК во власти.
и откуда их столько берут только..
28.05.2018, 16:41
Гость: АСГ

Ученье - вот чума, ученость - вот прична,
Что нынче, пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.
28.05.2018, 16:31
Гость: Не сотрудник спецслужб,

но - сильно сомневаюсь, что злодеи в переписке откровенно говорят о своих дьявольских планах. Уважаемые следователи и ФСБшники, вы про стеганографию слышали?
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