Подростки-убийцы

18:18

В статье мы не будем касаться последствий трагедии в Псебае. Крайне важно понять причины, из-за которых дети остаются без мамы по вине малолетних ублюдков



Фото с сайта ria57.ru

В наш край опять пришла беда. В посёлке Псебай Мостовского района Краснодарского края пьяные подростки убили Наталью Дмитриеву, мать пятерых детей.

Не просто убили, убили как садисты. Эти нелюди Наталью буквально выпотрошили. Предварительно изнасиловав. Избив камнями и ногами так, что женщину поначалу не опознали. Убили за отказ во внимании к упившимся скотам. Убили просто так, уверовав во вседозволенность и в свою безнаказанность.

Этот дикий случай не первый и, к сожалению, вряд ли он последний. Основания для пессимизма есть. И они общеизвестны. В этой статье мы не будем касаться непосредственных последствий трагедии в Псебае. Оценку этому вынесут следствие и суд. Хотя предварительно Краснодарский край уже «оценила» вся страна.

Для нас всех крайне важно понять причины, из-за которых дети остаются без мамы по вине малолетних ублюдков. Причём, как выясняется, эти ублюдки всегда вели себя крайне вызывающе, противопоставляя себя своим землякам. Но до поры до времени им это сходило с рук. Сейчас – не сойдёт. И не только им.

Глава Псебайского городского поселения Павел Жарков 21 мая 2018 года ушёл в отставку по собственному желанию. Он выполнил одно из требований местных жителей. Неважно, сам он на это решился или подсказали «сверху». Факт налицо. Местные жители также настаивают на отстранении от занимаемых должностей местных прокуроров, следователя и начальника полиции. И требуют честного, справедливого расследования. С наказанием всех виновных.

Да, это важно и нужно. Хотя у людей есть сомнения в справедливом возмездии. Законном возмездии, раз мы живём в правовом государстве. По крайней мере, мы декларируем это. Но здесь за деревьями мы рискуем не увидеть леса. А если точнее, рискуем проглядеть куда более серьёзные проблемы нашего общества, за которые ответственны мы все. Мы, родители и воспитатели наших детей. Хороших и разных. Перспективных и не очень. Которые могут радовать, а могут, как выясняется, и безмерно огорчать.

Что происходит с нашей молодёжью? Почему она стала такой жестокой и плохо управляемой? Почему для наших подростков чуть ли не единственным мерилом успеха являются «лайки» в соцсетях? Почему они находят самоутверждение не в учёбе и спорте, а в алкоголе и тяжком беспределе? Как это скажется на них, на нас, на будущем нашей страны? И кто несёт за это ответственность?

Складывается какая-то ненормальная, сюрреалистичная картина. Родители привычно перекладывают вину на государство, дистанцируясь от воспитания собственных детей и ответственности за их действия. Мол – куда смотрит власть? Где порядок и безопасность для граждан?

Государство же, в лице чиновников, меланхолично кивает на свершившийся факт моральной деградации общества. А обществу, по большому счёту, наплевать: моя хата с краю. Потому что заниматься воспитанием – дело неблагодарное.

В итоге круг замыкается. Но родители, занятые своей карьерой и зарабатыванием «бабла», по советской ещё инерции ждут от государства активного участия в процессе воспитания их детей. Успевая при этом требовать от государства всевозможных благ, забывая про то, что мы давно живём при капитализме. Или его адаптированной форме, неважно.

И мало кто задумывается о том, что такие родители являются соучастниками деяний своих детей. Неожиданно, верно?

А ведь так оно и есть. При этом эти родители готовы выцарапать глаза воспитателям в детском саду за безобидный и чаще всего полезный шлепок не в меру разбалованному ребёнку. А на школьных учителей сейчас можно подать в суд не только за «старорежимный» удар линейкой по рукам, но и просто за надуманное «неуважительное отношение к ученикам».

Это не выдумки. Я лично неоднократно видел такие отвратительные сцены и в садиках и в школах, куда ходили и ходят мои дети. И я уверен, что каждый родитель сталкивался с таким проявлением «демократии». Но многие ли задумывались о последствиях?

В итоге избалованные воспитанники детских садов и убедившиеся в своей неприкасаемости ученики средних школ на наших глазах превращаются в некий новый, до странности привилегированный слой общества. Дома эти дети могут быть милыми и послушными, с головой уходя в привычный мир соцсетей. Но что происходит с ними за пределами родной квартиры? Как и чем они живут? Что творится у них в головах?

О чём-то, а зачастую и о многом, могут рассказать странички подростков в тех самых социальных сетях. Об имеющихся или назревающих проблемах с ребёнком вас почти всегда проинформируют в школе. При нормальных отношениях с учителями, конечно.

Да и самим родителям нужно немного раскрыть глаза и попытаться самостоятельно понять, что происходит с их собственными детьми. А ведь с ними почти всегда что-то происходит.

Любой педагог по привычке скажет, что ребёнка воспитывает социум. Верно. Но отчасти. Вопрос лишь в том, какой социум окружает наших детей. А ведь этот фактор во многом определяется родителями. И далеко не факт, что критерии оценки пьющих или «распальцованных» родителей будут совпадать с позицией окружающих их людей.

Далеко ходить не надо. Оглянитесь. В каждом многоквартирном доме есть индивидуумы, по каким-то своим причинам считающие соседей быдлом и нищебродами. И детей они воспитывают в таком же духе. И друзья у них из этой же категории. Как вы думаете, в какой семейной атмосфере воспитываются их дети? И как эти дети потом ведут себя в садике и школе? И как на их выходки будут реагировать воспитатели, учителя, родители других детей и сами дети?

Так, шаг за шагом, даже в здоровом традиционном обществе появляются и взращиваются маргиналы. Гипертрофированные эгоисты и моральные уроды. Которые ни во что не ставят закон, обычаи и здравый смысл. Они готовы идти по трупам. Иногда – в буквальном смысле. И идут.

Их порой линчуют, иногда – сажают. Иногда они пробиваются наверх. Но как бы оно ни было, своими действиями они раскалывают общество, на корню рубят безопасность жизни и рушат веру граждан в собственное государство.

Да, это так, всё верно, скажете вы, но это и так понятно. Что делать? Куда бежать, к кому обращаться, с чего начинать? А вот это - самое сложное. Ломать - не строить. А мы наломали столько, что уже действительно не знаешь, за что и с какого края хвататься.

Стараниями многочисленных реформаторов из нашей школы практически изъят воспитательный процесс. Это самое страшное. Да, детям дают знания. Всё более хаотично, с бешеной перегрузкой, но пока дают. Но их не воспитывают так, как должно.

Полностью, на западный манер, изменена наша система ценностей. Когда-то, к моменту распада Союза мы думали, что напьёмся абстрактной свободы. Но в протянутом нам шланге оказались лишь нечистоты. За которые мы к тому же вынуждены были платить. Платим и сейчас. И конечной даты этим выплатам не видно совершенно.

Наши дети изначально ориентированы на личный успех, на финансовые достижения, на безудержное потребление. Не на созидание! Настоящее и будущее страны и народа – это неважно. А ведь это отдельная и самая губительная форма эгоцентризма. Которая, по мере ухода старших, ещё советских поколений, будет всё более разрушающе сказываться на нашем обществе. И на государстве.

Выход есть. Но он требует немалых усилий от нас всех. Уделяйте больше времени вашим детям. Не бойтесь и не стесняйтесь делать замечания детям чужим. При случае – обращайтесь к их родителям.

Чаще всего это воспринимается нормально и с благодарностью. Не бойтесь нарваться на хамов, их всё-таки меньшинство. Любите и уважайте воспитателей, школьных учителей и учителей дополнительного образования. Ведь они самым прямым образом влияют на воспитание вашего ребёнка.

Воспитание детей в рамках традиционного общества – это лучшая инвестиция в наше будущее. Подумайте сами – кто будет нас кормить в старости? Кто будет строить, лечить, воспитывать, управлять, защищать? Кто, если мы так наплевательски, причём демонстративно наплевательски, относимся к самому главному в нашей жизни? И это отнюдь не риторический вопрос.

Автор: Юрий Максимов