Опубликованы первые вопросы к «Прямой линии с Владимиром Путиным»

13:18

Первые опубликованные вопросы президенту РФ Владимиру Путину касаются цен на бензин, пенсионной реформы, жилья и коммунально-бытового обслуживания.

На сайте проекта "Прямая линия с Владимиром Путиным" во вторник опубликованы популярные вопросы, которые граждане хотят задать президенту.

Люди интересуются, когда перестанут расти цены на бензин и зачем нужна пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста.

Кроме того, на сайте опубликованы вопросы, связанные с наукой. Так, граждане спрашивают, планируется ли создание новых научно-образовательных центров, активная интеграция вузов и институтов Академии наук.

В перечне популярных есть и вопрос, связанный с внутренней политикой государства. Президента хотят спросить, уверен ли он, что новое "старое" правительство способно на что-то прорывное.

Кроме того, Путину хотят задать вопрос, что ждет Россию после 2024 года в свете внешних угроз и нестабильной обстановки в мире.

В перечне есть и вопросы, связанные с коммунально-бытовым обслуживанием и жильем. Так президента попросили разобраться в ситуации с сертификатами для обеспечения молодых семей жильем. По словам автора вопроса, некоторые семьи стоят в очереди на получение сертификата годами, в то время как некоторые получают их вне очереди, пишет "Интерфакс".

В этом году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 7 июня в 12:00 по Москве, она будет транслироваться телеканалами "Первый", "Россия 1" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК), "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" (ВГТРК) и "Радио России" (ВГТРК).