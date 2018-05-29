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Опубликованы первые вопросы к «Прямой линии с Владимиром Путиным»

13:18 29.05.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Первые опубликованные вопросы президенту РФ Владимиру Путину касаются цен на бензин, пенсионной реформы, жилья и коммунально-бытового обслуживания.

На сайте проекта "Прямая линия с Владимиром Путиным" во вторник опубликованы популярные вопросы, которые граждане хотят задать президенту.

Люди интересуются, когда перестанут расти цены на бензин и зачем нужна пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста.

Кроме того, на сайте опубликованы вопросы, связанные с наукой. Так, граждане спрашивают, планируется ли создание новых научно-образовательных центров, активная интеграция вузов и институтов Академии наук.

В перечне популярных есть и вопрос, связанный с внутренней политикой государства. Президента хотят спросить, уверен ли он, что новое "старое" правительство способно на что-то прорывное.

Кроме того, Путину хотят задать вопрос, что ждет Россию после 2024 года в свете внешних угроз и нестабильной обстановки в мире.

В перечне есть и вопросы, связанные с коммунально-бытовым обслуживанием и жильем. Так президента попросили разобраться в ситуации с сертификатами для обеспечения молодых семей жильем. По словам автора вопроса, некоторые семьи стоят в очереди на получение сертификата годами, в то время как некоторые получают их вне очереди, пишет "Интерфакс".

В этом году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 7 июня в 12:00 по Москве, она будет транслироваться телеканалами "Первый", "Россия 1" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК), "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" (ВГТРК) и "Радио России" (ВГТРК).

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 23:28
Гость: А.Шер

Лучше так: разрешить вход в ОК только через авторизацию на госуслугах и оплачивать с 40% скидкой ОКи через них же. Обязать майловцев оплачивать НДС, и прочие налоги с продаж "фантиков" в виде ОК-ов.
29.05.2018, 20:47
Гость: Ответ баранов:

чуморроу.
29.05.2018, 20:46
Гость: Продолжение -

Там (в Кремле) - чудеса!..
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