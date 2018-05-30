Минфин США позволит Дерипаске сохранить 40% в En+

13:45

Министерство финансов США не будет применять санкции к компании En+, если Олег Дерипаска сократит свою долю в ней до 40%, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Ранее Минфин не указывал, насколько должна уменьшиться доля Дерипаски в компании, чтобы к ней не применяли санкции. Представители ведомства лишь говорили, что эта доля должна быть «существенно меньше 50%». В настоящий момент, пишет Bloomberg, Дерипаске принадлежит 66% в En+.

В Минфине США от каких-либо комментариев отказались, сославшись на то, что не раскрывают детали обсуждения прошений о смягчении санкций. Получить комментарии представителей Дерипаски также не удалось.

Такой шаг показывает, что администрация Трампа хочет оказать воздействие на соратников Путина, избегая значительного экономического ущерба, пишет Bloomberg.

Олег Дерипаска вместе с рядом других российских бизнесменов был включен в расширенный санкционный список, который Минфин опубликовал 6 апреля. Из-за санкций акции компаний En+ и «Русал», связанных с Дерипаской, резко подешевели.

В рамках вывода компаний En+ и «Русал» из-под санкций уже были проведены масштабные кадровые перестановки в их руководстве. В частности, совет директоров «Русала» покинули семь человек, которых выдвигала En+.