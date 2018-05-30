]]> ]]>
Главная В России Новости

Губернатор Алтайского края подал в отставку

12:30 30.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подал заявление об отставке со своего поста. Об этом, как сообщает «Интерфакс», он сообщил 30 мая на заседании краевого правительства. 

Вчера я подал заявление об отставке. В ситуации ротации кадров я счел правильным обратиться к президенту с таким заявлением. Решение может быть принято до конца дня. Я хотел бы выразить признательность президенту страны за оказанное мне доверие в 2005 и 2009 годах», — сказал Карлин.

С начала недели Кремль объявил о смене губернаторов в четырех российских регионах. В частности, своих постов лишились главы Якутии, Магаданской области, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Александр Карлин был назначен на пост губернатора Алтайского края в августе 2005 года после гибели предыдущего главы региона, народного артиста РФ Михаила Евдокимова. С тех пор он дважды переназначался на эту должность.

Темы: Алтайский край, Отставки и назначения в российской политике
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.05.2018, 13:18
Гость: А что

полезного сделал за столь длительный срок экс губернатор Карлин, сколько введено новых предприятий, на сколько процентов выросла экономика Края? Или тут другая статистика - сколько закрылось крупных и средних предприятий? На сколько снизился в реальном исчислении ВВП Края? А не показном подсчёте? За период работы чиновники такого ранга должны отчитаться за свою работу а в случае нанисёного ущерба отвечать по закону. Не может страна всегда терять накопленное вот так с подачи чиновников за оказанное доверие нужно отвечать.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.