Губернатор Алтайского края подал в отставку

12:30

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подал заявление об отставке со своего поста. Об этом, как сообщает «Интерфакс», он сообщил 30 мая на заседании краевого правительства.

Вчера я подал заявление об отставке. В ситуации ротации кадров я счел правильным обратиться к президенту с таким заявлением. Решение может быть принято до конца дня. Я хотел бы выразить признательность президенту страны за оказанное мне доверие в 2005 и 2009 годах», — сказал Карлин.

С начала недели Кремль объявил о смене губернаторов в четырех российских регионах. В частности, своих постов лишились главы Якутии, Магаданской области, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Александр Карлин был назначен на пост губернатора Алтайского края в августе 2005 года после гибели предыдущего главы региона, народного артиста РФ Михаила Евдокимова. С тех пор он дважды переназначался на эту должность.