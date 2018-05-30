Совет федерации одобрил законопроект о контрсанкциях

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Совет федерации 30 мая одобрил закон об ответных мерах на «недружественные действия» США и других стран.

Закон «является рамочным и предоставляет правительству широкие полномочия по реагированию» в тех ситуациях, когда это необходимо, напомнил глава профильного комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что контрсанкции будут применяться «к тем государствам, которые влияют на сдерживание России».

Обсуждения закона не было, за него проголосовали 152 сенатора, сообщает «Коммерсант». Теперь документ должен подписать Владимир Путин.

Изначально в проекте предполагалось дать право правительству, в частности, вводить запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из-за рубежа, но эта версия вызвала много критических замечаний: как выяснил “Ъ”, в администрации президента выступали против принятия документа в таком виде даже в первом чтении. В итоге ко второму чтению проект скорректировали: из него убрали упоминание конкретных отраслей, которых коснутся контрсанкции.

Ознакомиться с текстом законопроекта № 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" можно здесь.