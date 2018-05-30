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Совет федерации одобрил законопроект о контрсанкциях

16:32 30.05.2018
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Совет федерации 30 мая одобрил закон об ответных мерах на «недружественные действия» США и других стран.

Закон «является рамочным и предоставляет правительству широкие полномочия по реагированию» в тех ситуациях, когда это необходимо, напомнил глава профильного комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что контрсанкции будут применяться «к тем государствам, которые влияют на сдерживание России».

Обсуждения закона не было, за него проголосовали 152 сенатора, сообщает «Коммерсант». Теперь документ должен подписать Владимир Путин.

Изначально в проекте предполагалось дать право правительству, в частности, вводить запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из-за рубежа, но эта версия вызвала много критических замечаний: как выяснил “Ъ”, в администрации президента выступали против принятия документа в таком виде даже в первом чтении. В итоге ко второму чтению проект скорректировали: из него убрали упоминание конкретных отраслей, которых коснутся контрсанкции.

Ознакомиться с текстом законопроекта № 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" можно здесь.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 20:37
Гость: уж разве что газ перекрыть в Европу? (хе-хе...)

Укус получив, как о том не мечтать,
Чтобы обоюдным укусом воздать?
Порыв укусить возникает, конечно...
Да чем укусить?.. Укусить-то и нечем!
30.05.2018, 20:19
Гость: Данаец

Насмешили.....какие там санкции,когда власть страны руководствуется вообще непонятно какими интересами: болгары ВСЕГДА имторически предают, нексем убытки из-за них и вновь милуемся с ними, турки аналогично+сбивают наши самолёт. И что? Игра и посмешище!
30.05.2018, 17:02
Гость: Трезвый

К сожалению этот закон кастрировали и все выливается в глупую пиар-акцию.Все так называемые "рамочные" законы есть пустышки так как не содержат конкретики и поэтому не работают.Нужно было ответку на санкции сделать так чтобы принятый закон работал на пользу россиян и отсек лапы США и западных хищников от ресурсов страны.Россия должна наконец стать суверенной страной и перестать ползать на коленях перед Западом.
Лично я думаю что санкции Запада против компрадорского олигархата РФ пойдут на пользу России и наконец-то заставят Правительство РФ на деле заниматься импортозамещением,а не ждать отмены санкций.
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