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России предложили отказаться от ВВП

15:45 31.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Экономисты предложили отказаться от использования показателя валового внутреннего продукта (ВВП) как главного индикатора экономического развития государства.

Такое предложение содержится в докладе «Есть ли будущее у ВВП?», составленном Credit Suisse.

Как поясняют эксперты, показатель ВВП является неточным, поскольку при его расчете не учитываются, в частности, производственная деятельность домохозяйств, которые используют собственные активы (помещения, автомобили) для получения дохода. Также не достаточно изучено влияние технологий на макроэкономическую статистику.

Экономисты отмечают, что расчет ВВП имеет и другие изъяны — он не всегда корректно отображает уровень благосостояния населения, удовлетворения жизнью, в том числе ситуацией с окружающей средой, технологическими процессами.

В качестве альтернативы классическому ВВП для оценки благосостояния населения экономисты предлагают несколько других индексов. Один из них — так называемый «зеленый» ВВП. Он подсчитывается с помощью вычета из традиционного валового внутреннего продукта стоимости экологических издержек, сообщает «Лента.ру».

Примером служит ситуация, когда при разливе нефти расходы, связанные с устранением ЧП, учитываются в показателе и способствуют экономическому росту. Однако эксперты отмечают, что при применении «зеленого» ВВП возникают проблемы с достоверностью денежных оценок качества окружающей среды.

Другой альтернативой ВВП является индикатор подлинного прогресса, который учитывает те же потребительские данные, что и ВВП, однако они корректируются на неравенство доходов, издержки в результате роста преступности и ухудшения состояния окружающей среды.

Индикатор учитывает долгосрочный эффект от товаров длительного пользования, социальной инфраструктуры, работы волонтерской и домашней деятельности.

Также предлагается использовать одну из самых известных альтернатив ВВП — индекс счастья. Он оценивает национальное счастье по шести факторам: ВВП на душу населения, масштабы социальной поддержки, ожидаемая продолжительность жизни, возможность граждан самостоятельно принимать важные решения, щедрость и доверие к бизнесу и властям.

Также для оценки удовлетворения населения жизнью экономисты используют индексы, связанные с развитием технологий — одним из основных показателей при такой методике является уровень затрат на научные исследования и разработки и число патентных заявок жителей страны. Индекс выявляет страны с наибольшим потенциалом для инновационного развития.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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31.05.2018, 17:21
Гость: Трезвый

Когда кошке делать нечего,то она лижет под хвостом.Этим экономистам пора бы уже понять что все имеет границы кроме дурости и перестать дурить и себя и других.Единственным показателем реальной экономической мощи государства является производство валовой продукции в натуральном выражение в расчете на каждого жителя и в суммарном виде в единых мировых ценах принятых для подсчета ВВП.При этом сфера обслуживания как транспорт,связь,торговля,жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание не должны включаться в ВВП,а их объем должен учитываться отдельно как социально-бытовые характеристики общества.Сейчас именно в США, включая сферу услуг в ВВП, пытаются выдать США за первую экономику мира хотя уже несколько лет тому назад КНР обогнал США по натуральным показателям.При этом все почему-то забывает что страны ЕС и производят и потребляют больше всех,то есть пиндосы уже на третьем месте.
По этим реальным показателям Россия находится в конце десятки хотя в свое время РСФСР была третьей страной мира по производственной мощи.
Кроме того експерты путают показатели уровня жизни населения ,то есть уровень потребления материальных и духовных благ на 1 человека который у Буржуазной РФ значительно ниже от всех развитых стран мира.Это объясняется тем что ее богатства утекают за границу и россиянам остается только остатки ВВП.
31.05.2018, 17:08
Гость: Шатонефу

Жену научил уже щи варить? Вот когда научишь, можешь здесь советовать.
31.05.2018, 17:06
Гость: Николя

Вероятно падение ВВП такое, что лучше признать его несправедливым.
Нужно ввести индекс матрешки (число произведенных матрешек на душу населения) и тогда мы будем впереди планеты всей.
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