Замглавы правительства Коми получил 7 лет тюрьмы за взятки

17:38

Следственный комитет собрал достаточно доказательств вины заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Ромаданова, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

Ромаданова признали виновным в участии в преступном сообществе, взятках и отмывании денег (ст. 210, ч.6 ст. 290, пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК). Он признал свою вину и активно помогал следователям, так что его дело рассматривали в особом порядке.

Бывший зампред правительства Коми входил в одно преступное сообщество с другими представителями власти в республике. В группе также был бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, его предшественник Владимир Торлопов, предприниматель, бывший руководитель компании "Ренова", а также экс-заместитель главы республики Алексей Чернов и предприниматель Валерий Веселов, сообщает «Право.ру».

В течение шести лет, с 2009 по 2015 год, Ромаданов и преступная группа получали взятки от Александра Сердитова, назначив его за деньги сначала директором "Сыктывкарского ликеро-водочного завода", а затем на место руководителя администрации главы республики. За это они получили больше 36 млн руб.

Также в 2014 году сообщество преступников в виде взятки получило половину уставного капитала компании "Автоцентр", рыночная цена которого превышает 160 млн руб. Долю они оформили на подконтрольное лицо.

В совокупности за все преступления, рассмотрев то, что Ромаданов сотрудничал со следователями, суд назначил ему семь лет лишения свободы и штраф в 170 млн руб.