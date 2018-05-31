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В Свердловской области отменят последние прямые выборы мэра

10:10 31.05.2018
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото с сайта wikimedia.org
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото с сайта wikimedia.org
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональный парламент законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Об этом сообщается на сайте областного Законодательного собрания.

Документ предполагает, что градоначальник будет выбираться представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления уже рекомендовал парламенту принять законопроект Куйвашева в трех чтениях.

«Нижний Тагил — это единственный город, где у нас были прямые выборы главы муниципального образования, на всех остальных наших территориях ранее уже принимался переход на другую систему выборов… Эта система работает не первый год, она себя зарекомендовала как эффективная», — заявил председатель комитета по региональной политике Михаил Ершов.

В марте 2018 года Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание аналогичный законопроект об отмене выборов мэра Екатеринбурга. Закон был принят, после чего действующий градоначальник Евгений Ройзман подал в отставку со своего поста.

Темы: Свердловская область, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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31.05.2018, 12:37
Гость: Chateauneuf du Pap

Правильной дорогой идете, товарищи ! Прямиком к царствию.
31.05.2018, 12:36
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Мммдаа. Хфамилиё губернатора просто обязывала его это сделать...
31.05.2018, 11:29
Гость: Хе хе...

Власть окончательно "окуклилась" от народа.
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