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Совфед РФ ответил на заявление МИД Нидерландов по делу MH17

12:59 1.06.2018
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Нидерландов Стефа Блока. Ранее тот допустил включение Украины в число ответственных за крушение рейса MH17. Интервью с сенатором опубликовал RT.

По словам Джабарова, намечается «позитивная тенденция», которая будет только развиваться.

«Сначала появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашел вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает ответственности Украины. И я думаю, что это только начало», — сказал представитель Совфеда.

Он подчеркнул, что «по мере выкрутасов», которые совершает Украина, доверие к Киеву стремительно падает. «Они ведь до сих пор не передали данные переговоров диспетчеров», — напомнил сенатор.

По мнению Джабарова, поиск «российского следа» во всех международных скандалах, включая «дело Скрипалей», связан с желанием некоторых стран подорвать имидж страны. Однако, по его словам, «Россия будет выше этого».

Ранее МИД России Сергей Лавров также увидел связь между расследованием крушения MH17 и делом об отравлении Сергея Скрипаля. По его словам, в обоих случаях следствие так и не представило каких-либо доказательств причастности РФ.

1 июня стало известно, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Киева к ответственности за причастность к уничтожению пассажирского «Боинга». В частности, в парламенте прозвучало предположение, что Украина виновна в том, что не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Темы: Совет Федерации ФС РФ, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 18:38
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Мммда, сыны ИзраЭлевы, конечно достойные хлопцы, но я Вас умоляю - расскажите всё что знаете, или начну верить в инопланетян и Кашпировского.
01.06.2018, 18:12
Гость: дан

не закрыл я дверь в своем авто и кто-то угнал машину Но получается что виноваты оба И оба должы быть наказаны одинаково По-русски так получается
01.06.2018, 18:05
Гость: иностранец

Ну, похоже, т.н. "парламент" Нидерландов одноголосно признал "Россию" виновной в катастрофе с приснопамятным Боингом. Почему т.н.? Потому что законодательный-не судебный орган. Потому он не вправе кого-то обвинять. К...лу понятно. Его акт-не более чем политическое заявление, не имеющее никакого юридического значения.Но за ним - активная консолидированная позиция Запада. Она встретит некое бурчание диванных "бойцов", но по опыту общения с западными людьми можно прийти к выводу: заставить их быть серьезнее могут действия. Массовые, социальные. Например, резкое уменьшение потребления боярышника, массовый спорт, правопорядок, и т.д. На что господствующие слои РФ не способны, а десятки миллионов "единиц" ... мало чего стоят. Впрочем, это иная история. В самом деле есть ряд моментов, неблагоприятных для России, как государства. Но ,наверно, говорить тут о них бесполезно. Одновременно нужен иной стиль внешней контрпропаганды.В этой сфере в РФ, как в Германии до ПМВ и после неё, по словам ф...рера, Д...лы. Один момент: "Россия виновата"-это могут говорить с верой в значимость данного выражения неадекваты.Виновность-это обязательный элемент состава преступления, которое совершается индивидуальным или множественным субъектом (группой, сообществом) , но не страной или государством. Впрочем, в РФ полно юристов, но похоже, таких, как в Украине. Дипломы и звания-за сало или боярышник. Пока так.
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