Совфед РФ ответил на заявление МИД Нидерландов по делу MH17
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Нидерландов Стефа Блока. Ранее тот допустил включение Украины в число ответственных за крушение рейса MH17. Интервью с сенатором опубликовал RT.
По словам Джабарова, намечается «позитивная тенденция», которая будет только развиваться.
«Сначала появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашел вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает ответственности Украины. И я думаю, что это только начало», — сказал представитель Совфеда.
Он подчеркнул, что «по мере выкрутасов», которые совершает Украина, доверие к Киеву стремительно падает. «Они ведь до сих пор не передали данные переговоров диспетчеров», — напомнил сенатор.
По мнению Джабарова, поиск «российского следа» во всех международных скандалах, включая «дело Скрипалей», связан с желанием некоторых стран подорвать имидж страны. Однако, по его словам, «Россия будет выше этого».
Ранее МИД России Сергей Лавров также увидел связь между расследованием крушения MH17 и делом об отравлении Сергея Скрипаля. По его словам, в обоих случаях следствие так и не представило каких-либо доказательств причастности РФ.
1 июня стало известно, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Киева к ответственности за причастность к уничтожению пассажирского «Боинга». В частности, в парламенте прозвучало предположение, что Украина виновна в том, что не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.