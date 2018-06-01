Совфед РФ ответил на заявление МИД Нидерландов по делу MH17

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Нидерландов Стефа Блока. Ранее тот допустил включение Украины в число ответственных за крушение рейса MH17. Интервью с сенатором опубликовал RT.

По словам Джабарова, намечается «позитивная тенденция», которая будет только развиваться.

«Сначала появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашел вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает ответственности Украины. И я думаю, что это только начало», — сказал представитель Совфеда.

Он подчеркнул, что «по мере выкрутасов», которые совершает Украина, доверие к Киеву стремительно падает. «Они ведь до сих пор не передали данные переговоров диспетчеров», — напомнил сенатор.

По мнению Джабарова, поиск «российского следа» во всех международных скандалах, включая «дело Скрипалей», связан с желанием некоторых стран подорвать имидж страны. Однако, по его словам, «Россия будет выше этого».

Ранее МИД России Сергей Лавров также увидел связь между расследованием крушения MH17 и делом об отравлении Сергея Скрипаля. По его словам, в обоих случаях следствие так и не представило каких-либо доказательств причастности РФ.

1 июня стало известно, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Киева к ответственности за причастность к уничтожению пассажирского «Боинга». В частности, в парламенте прозвучало предположение, что Украина виновна в том, что не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.