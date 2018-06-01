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Чубайс предложил правительству вложить пенсии россиян в его компанию

08:58 1.06.2018
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
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"Роснано" направило в правительство и ЦБ РФ предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию, заявил журналистам глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Мы полностью подготовили такие предложения и рассчитываем провести второй этап этой дискуссии и с обновленным правительством, и с Центральным банком", — сказал Чубайс в кулуарах конференции Startup Village, отметив, что эти новации уже отправлены в кабмин и ЦБ.

"Мы по-прежнему считаем, что ресурсы пенсионной системы, конечно же, должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны. Сейчас, когда  Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить", — приводит слова главы "Роснано" РИА Новости.

Чубайс в 2017 году неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в России.

 

Темы: Пенсионный фонд РФ, Правительство России, Роснано
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 13:56
Гость: Хочу купить

рыжей нанокраски.
01.06.2018, 13:54
Гость: Забыли

про Потанина.
01.06.2018, 13:16
Гость: Бтр

Израель ужо тута, вы шо не заметили?
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