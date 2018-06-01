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Россия направит излишки зерна в нуждающиеся страны

08:18 1.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Излишки рекордного урожая 2017 года Россия направит на гуманитарную помощь. В марте глава МИДа Сергей Лавров обратился к президенту Владимиру Путину с соответствующим предложением. На письме уже стоит положительная виза главы государства, пишут «Известия».

Минсельхоз, МЧС и Минфин прорабатывают вопрос об объемах излишков зерна, которые будут использованы для гуманитарной помощи. Ее могут отправить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.

В прошлом году страна получила более 134 млн т урожая зерна при внутреннем потреблении 80 млн т.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предложил российской стороне организовать поставки зерна на гуманитарные нужды по линии программы. Речь идет о выделении излишков зерновых, образовавшихся в результате рекордного урожая и не реализованных в коммерческих целях, в качестве донорского взноса в натуральной форме. 

При этом обязательным элементом такого рода взносов является выделение государством-донором дополнительных средств, которые необходимы для транспортировки продовольствия нуждающимся странам и компенсации расходов ВПП по получению, хранению и распространению груза. Донору в таком случае засчитывается стоимость продовольствия, транспортировки и сопутствующие издержки. 

Темы: Россия, Сельское хозяйство в России
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 14:08
Гость: Махмут

"У нас в стране пенсионеры по помойкам роются"
- А нечего было им в Израиль уезжать. Вот у нас в России не то что пенсионеры, не каждый бомж на помойку полезет.
01.06.2018, 14:04
Гость: Махмут

Действительно рассмешили. Твёрдые сорта пшеницы выращивали только на Украине, Кубани и Куйбышевской области. Все остальные области страны гнали гольный фураж. В том числе и распиаренная "поднятая целина" аж по 2 центнера с га. И никто бы в СССР не стал тратить з.в.р на покупку фуража в кап. странах. И насчёт "сильно развитого животноводства"... Если в 70-е годы в магазины ещё иногда завозили мясо, то в 80-е годы отделы с таким названием "мясо" во всех гастрономах просто ликвидировали. За мясом - на рынок. Из рыбы только минтай, а колбаса по талонам и сахар тоже по 1 кг. в месяц на человека. Зато в прошлом году Россия вышла на 1-е место в мире по производству сахарной свеклы. И всё Путин виноват.
01.06.2018, 13:20
Гость: Стася

Президенту предложили его предложение, забавно?
Правильно сказал уважаемый форумчанин - Эрэфская Власть пенсионеров ненавидит. Только этим можно объяснить это дикое предложение министра иностранных дел Президенту РФ.
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