Россия направит излишки зерна в нуждающиеся страны

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Излишки рекордного урожая 2017 года Россия направит на гуманитарную помощь. В марте глава МИДа Сергей Лавров обратился к президенту Владимиру Путину с соответствующим предложением. На письме уже стоит положительная виза главы государства, пишут «Известия».

Минсельхоз, МЧС и Минфин прорабатывают вопрос об объемах излишков зерна, которые будут использованы для гуманитарной помощи. Ее могут отправить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.

В прошлом году страна получила более 134 млн т урожая зерна при внутреннем потреблении 80 млн т.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предложил российской стороне организовать поставки зерна на гуманитарные нужды по линии программы. Речь идет о выделении излишков зерновых, образовавшихся в результате рекордного урожая и не реализованных в коммерческих целях, в качестве донорского взноса в натуральной форме.

При этом обязательным элементом такого рода взносов является выделение государством-донором дополнительных средств, которые необходимы для транспортировки продовольствия нуждающимся странам и компенсации расходов ВПП по получению, хранению и распространению груза. Донору в таком случае засчитывается стоимость продовольствия, транспортировки и сопутствующие издержки.