На «прямой линии» Путин позвонит губернаторам и министрам

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В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая выйдет 7 июня, будет опробован новый формат: президент будет в прямом эфире связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Беседа с чиновниками в формате видеоконференции будет использоваться, когда президенту понадобится обсудить то или иное обращение или жалобу граждан. В связи с этим администрация президента настоятельно рекомендовала региональным чиновникам быть 7 июня на рабочем месте и смотреть «прямую линию» Владимира Путина, заявили источники агентства.

Просьбы быть у экранов аргументировались тем, что президент во время «Прямой линии» может дать прямое поручение тому или иному губернатору, и каждый должен быть к этому готов, рассказывает источник, близкий к руководству одного из регионов.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет 7 июня в 12:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире четырех телеканалов и трех радиостанций.

Ранее Русская служба «Би-би-си» сообщала, что «прямая линия» 2018 года впервые за десять лет пройдет без зрителей в студии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что формат программы в 2018 году будет обогащен техническими новациями, однако не уточнил прочих подробностей.