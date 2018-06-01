]]> ]]>
Главная В России Новости

На «прямой линии» Путин позвонит губернаторам и министрам

09:32 1.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая выйдет 7 июня, будет опробован новый формат: президент будет в прямом эфире связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Беседа с чиновниками в формате видеоконференции будет использоваться, когда президенту понадобится обсудить то или иное обращение или жалобу граждан. В связи с этим администрация президента настоятельно рекомендовала региональным чиновникам быть 7 июня на рабочем месте и смотреть «прямую линию» Владимира Путина, заявили источники агентства.

Просьбы быть у экранов аргументировались тем, что президент во время «Прямой линии» может дать прямое поручение тому или иному губернатору, и каждый должен быть к этому готов, рассказывает источник, близкий к руководству одного из регионов.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет 7 июня в 12:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире четырех телеканалов и трех радиостанций.

Ранее Русская служба «Би-би-си» сообщала, что «прямая линия» 2018 года впервые за десять лет пройдет без зрителей в студии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что формат программы в 2018 году будет обогащен техническими новациями, однако не уточнил прочих подробностей.

Темы: Взаимоотношения власти и СМИ в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.06.2018, 12:37
Гость: Путин позвонит губернаторам и министрам

Клоунада в прямом эфире за наши деньги.
01.06.2018, 11:55
Гость: Skeptik

мутное кино ...
01.06.2018, 11:41
Гость: РЖГ

Зачем всё это нужно?
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.