Путин подписал закон, лишающий льгот инвесторов с двойным гражданством

14:37

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым уточнил понятие "иностранный инвестор" в российском законодательстве.

Из понятия "иностранный инвестор" президент исключил иностранных граждан, которые имеют российское гражданство. Также поправки исключают случаи, когда иностранными инвесторами признавались зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами являются россияне.

Эти изменения в конечном итоге направлены на то, чтобы российские инвесторы, у которых есть гражданство какой-либо другой страны, не смогли пользоваться льготами, положенными для иностранных инвесторов, сообщает «Право.ру»

С текстом Федерального закона от 31 мая 2018 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор" можно ознакомиться здесь.