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Путин подписал закон, лишающий льгот инвесторов с двойным гражданством

14:37 1.06.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым уточнил понятие "иностранный инвестор" в российском законодательстве.

Из понятия "иностранный инвестор" президент исключил иностранных граждан, которые имеют российское гражданство. Также поправки исключают случаи, когда иностранными инвесторами признавались зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами являются россияне.

Эти изменения в конечном итоге направлены на то, чтобы российские инвесторы, у которых есть гражданство какой-либо другой страны, не смогли пользоваться льготами, положенными для иностранных инвесторов, сообщает «Право.ру»

С текстом Федерального закона от 31 мая 2018 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор" можно ознакомиться здесь

Темы: Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 15:26
Гость: Скептик...

Сделал всё, чтобы наши граждане вкладывали свои деньги за рубежом...
01.06.2018, 15:14
Гость: ничего себе закон, запоздалый увы

направлены на то, чтобы российские инвесторы, у которых есть гражданство какой-либо другой страны, не смогли пользоваться льготами,=
а как с теми кто уже пользуется?
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