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В РПЦ выступили против размещения туалетов в храмах

18:21 2.06.2018
Поклонения поясу Пресвятой Богородицы © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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«Институт общественных зданий» Москвы по поручению Минстроя России разработал новые правила проектирования храмов. Теперь в пристройках церквей предлагают размещать туалеты.

Против этих новшеств выступили НКО «Благотворительный Фонд Рождества Богородицы» и «Московская организация инвалидов». По их мнению, «святость православных храмов не сочетается с понятием туалет». Они также отметили, что постройка санузлов незаконна по каноническим, медицинским и культурным причинам.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин также выступил против упомянутых поправок в проектировании храмов и отместил, что это противоречит религиозным нормам. По его словам, данный вопрос уже обсуждался среди представителей РПЦ и не нашёл поддержки.

«Традиционно туалеты в храмах не размещали. Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам как для общественных зданий внести это как обязательную норму. В этом необходимости нет, во-первых, потому что, как правило, если речь идёт о городских храмах, там всегда есть достаточное количество учреждений общепита, где всегда существуют по нормам туалеты. В конце концов, можно ими воспользоваться. Во-вторых, мне кажется, это какая-то ангажированность».

Калинин добавил, что на уровне РПЦ решение о размещении туалетов в храмах не принималось.

«Мы такие регламенты не принимали. Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации, который как раз призван заниматься вопросами архитектурного проектирования, рассматривал эти предложения, но мы с ними не согласились. Пока что это остаётся только в качестве предложений людей светских, которые пытаются своё видение навязать. Храм – это место молитвы, а не место отправления нужд».

По мнению Калинина, строить санузлы допустимо только на прихрамовой территории, в трапезных или в воскресных школах.

По словам членов «Благотворительного Фонда Рождества Богородицы», они создали петицию, под которой подписались 700 000 человек. 

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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02.06.2018, 22:53
Гость: фёдор

Почему то в Русской православной церкви в Бостоне туалет есть и это нормально. В Русском консульстве в Нью Йорке туалета небыло вот позор,бегали в кафе напртив.
02.06.2018, 22:42
Гость: Почечная недостаточность

«Институт общественных зданий» Москвы по поручению Минстроя России разработал новые правила проектирования храмов. Каких храмов? Россия - страна тысячи религий.
02.06.2018, 21:23
Гость: Влас

Был эпизод. Пришёл рано на утреннюю службу , перед причастием. Отстоял пол службы и тут бац- физиология. Посидел на скамье. Хорошо. что как то обошлось и достоял. А если нет. Должны быть где то в метрах хотя бы 200-300.
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