«Союз МС–07» с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю

17:02

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане. Об этом Роскосмос сообщил в Twitter.

На высоте 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает с 28 000 до 800 км/ч. Далее последовательно начинают раскрываться парашюты. Посадка в 15:40 мск.



В составе экипажа, пробывшего на станции 168 дней,— Антон Шкаплеров из «Роскосмоса», космонавт NASA Скотт Тингл и представитель Японского космического агентства Норишиге Канаи. Россиянин вернул на землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, доставленный на станцию 24 марта другим космонавтом, Олегом Артемьевым, сообщает «Коммерсант».