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«Союз МС–07» с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю

17:02 3.06.2018

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане. Об этом Роскосмос сообщил в Twitter.

В составе экипажа, пробывшего на станции 168 дней,— Антон Шкаплеров из «Роскосмоса», космонавт NASA Скотт Тингл и представитель Японского космического агентства Норишиге Канаи. Россиянин вернул на землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, доставленный на станцию 24 марта другим космонавтом, Олегом Артемьевым, сообщает «Коммерсант».

Темы: Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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03.06.2018, 21:28
Гость: Время Ч.

ХеХ, не надоело дурь под каждой статьей писать?
03.06.2018, 17:12
Гость: XeX

С самолета капсулу скинули пустую капсулу - жулики. А нам комп. мультик низкого качества.
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