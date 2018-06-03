Украинский штурмовик пролетел над пляжем курорта в Запорожской области‍

11:46

Над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области украинский штурмовик Су-25 пролетел на предельно малой высоте, очевидцы засняли этот момент и выложили в сеть.

На кадрах видно, как самолет пролетает над кромкой воды на высоте порядка десяти метров. На пляже в этот момент отдыхают всего несколько человек.

В Азовском море прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил. В ходе учений, в частности, отрабатывались задержание судна-нарушителя, действия аварийно-спасательной группы в случае возникновения пожара на катере, а также оказание помощи катеру, потерпевшему повреждения во время боя с противником, сообщает РИА Новости.