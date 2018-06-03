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Украинский штурмовик пролетел над пляжем курорта в Запорожской области‍

11:46 3.06.2018

Над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области украинский штурмовик Су-25 пролетел на предельно малой высоте, очевидцы засняли этот момент и выложили в сеть.

На кадрах видно, как самолет пролетает над кромкой воды на высоте порядка десяти метров. На пляже в этот момент отдыхают всего несколько человек.

В Азовском море прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил. В ходе учений, в частности, отрабатывались задержание судна-нарушителя, действия аварийно-спасательной группы в случае возникновения пожара на катере, а также оказание помощи катеру, потерпевшему повреждения во время боя с противником, сообщает РИА Новости.

 

Темы: Россия, Украина, Армии иностранных государств, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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03.06.2018, 18:18
Гость: Сезон в Кирилловке

Обычно с середины июня. Как ветер холодное течение на Черном бывало повернет - весь Крым в Кирилловку по Арабатке ломится.
03.06.2018, 16:11
Гость: И шо?

Даже не побомбил?Ну вот у каклов уже и бомб нет.
03.06.2018, 12:56
Гость: Великий УКР

Ну пролетел и пролетел.Может место искал,что б искупнуться или с семьей в отпуск поехать.
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