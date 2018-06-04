ФСИН подала иск к своему бывшему директору Реймеру на 2,2 млрд рублей

15:02

Иск на 2,2 млрд руб. был подан в Замоскворецкий районный суд Москвы.

"В суд поступил иск от ФСИН о взыскании с Реймера и трех осужденных компенсации ущерба, причиненного в результате преступления", – рассказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. По ее словам, соответчиками по иску проходят Николай Криволапов, Виктор Определенов и Николай Мартынов, а его рассмотрение назначено на 28 июня.

В июне 2017 года суд признал Реймера виновным по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов. По версии следствия, с подачи Реймера ФСИН закупила по завышенной цене у НПО "Мета" электронные браслеты, хотя у той не было необходимых технологий, помещений и штата для их изготовления.

Техника была закуплена по завышенным в несколько раз ценам: при цене в 19 000 руб. стационарные устройства закупались за 108 000 руб., а мобильные и вовсе за 128 000 руб. Позже экспертиза устройств показала, что в большинстве из них отсутствуют элементы, отвечающие за обработку сигналов системы ГЛОНАСС.

Первая инстанция назначила Реймеру наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима и штрафа в 800 000 руб. Мосгорсуд изменил приговор и отменил назначенный экс-чиновнику штраф. Аналогичным образом "тройка" судей поступила и с приговорами других фигурантов дела.