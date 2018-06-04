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Мосгорсуд оценил шпионаж в пользу Украины в 12 лет колонии

17:18 4.06.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж.

"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"), назначить наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – огласил приговор судья Олег Музыченко. Процесс проходил в закрытом режиме, и в связи с секретностью дела судья огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Романа Сущенко задержали в Москве в сентябре 2016 года. ФСБ считает, что он является полковником главного управления разведки украинского Министерства обороны. Однако сам осужденный свою вину в инкриминированном ему шпионаже так и не признал, сообщает «Право.ру».

Интересы Сущенко в суде представлял Марк Фейгин, который в апреле лишился своего адвокатского статуса. Несмотря на это, Мосгорсуд позволил ему представлять интересы своего подзащитного в качестве иного лица. 

Темы: Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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04.06.2018, 20:29
Гость: Время Ч.

Это он вам сам рассказал, что на 1 день приехал и вообще он белый и пушистый? Может лучше нам расскажете про успехи СБУ или ЦРУ?
04.06.2018, 20:29
Гость: Тогда интересно:

Впаяет же сколько тому Мосгорсуд,
Кого как агента ударнее труд,
Кто в кресло ужом аж такое пробрался,
Что власти на самом верху оказался?
04.06.2018, 18:41
Гость: А

Режиссер Сенцов получил 20 лет за то, что планировал, как решили в суде терракты. Там взорвать памятник Ленину или еще чего-то. Поскольку надо было, как в 37 году, раскрыть заговор и целую организацию, посадили вместе с ним еще несколько человек.
Шпион Сущенко только приехал в Москву к родственнику, как был арестован. Что он нашпионил за один день,неизвестно, ибо засекретили.
Интересно, какими наградами отмечены столь грандиозные успехи органов, которые никогда не ошибаются?
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