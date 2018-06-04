Мосгорсуд оценил шпионаж в пользу Украины в 12 лет колонии

17:18

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж.

"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"), назначить наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – огласил приговор судья Олег Музыченко. Процесс проходил в закрытом режиме, и в связи с секретностью дела судья огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Романа Сущенко задержали в Москве в сентябре 2016 года. ФСБ считает, что он является полковником главного управления разведки украинского Министерства обороны. Однако сам осужденный свою вину в инкриминированном ему шпионаже так и не признал, сообщает «Право.ру».

Интересы Сущенко в суде представлял Марк Фейгин, который в апреле лишился своего адвокатского статуса. Несмотря на это, Мосгорсуд позволил ему представлять интересы своего подзащитного в качестве иного лица.