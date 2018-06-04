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Сахалинский парламент попросил федеральные власти построить мост на остров

06:57 4.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Сахалинские депутаты приняли в понедельник обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост, который связал бы остров с материком, сообщает РИА Новости.

"В преддверии прямой линии с президентом России к депутатскому корпусу, в правительство области поступают многочисленные просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста на материк. В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода", — рассказал агентству спикер областной думы Андрей Хапочкин.

По его словам, подобный мост представляет стратегический интерес не только для островного региона, но и для всей страны.

"Паромная переправа ненадежна из-за капризной островной погоды. А поставки с большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе, в частности сельского хозяйства. Область в год закупает на материке 45 тысяч тонн комбикормов и фуражного зерна, около 5,5 тысячи тонн химических удобрений, 300 тонн семенного картофеля, около 6 тысяч тонн сырья для мясной промышленности", — сообщил спикер региональной думы.

Сахалин отделен от материковой России Татарским проливом и проливом Невельского, их самое узкое место — шириной около семи километров, но на расстоянии почти 600 километров от Южно-Сахалинска. Ширина пролива в районе действующей переправы Ванино — Холмск составляет около 120 километров.

В апреле глава Минтранса России Максим Соколов сообщал, что РЖД подготовили дополнительное технико-экономическое обоснование транспортного перехода на Сахалин с материка. Какой именно это будет вариант перехода — мост или тоннель — еще не определено.

 

РИА Новости 

Темы: Сахалин, Президент России, Правительство России
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Комментарии читателей
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04.06.2018, 14:43
Гость: *

Наивные русскоязычные юго-востока тоже когда-то думали, что вот-вот Второй Францией станут...
04.06.2018, 14:40
Гость: *

На самом деле, джапы ведь не дураки, и тоннель Сэйкан не от безделья и апломба строили, но у этих ребят СИСТЕМНЫЙ подход во всем, а у наших порванных... сорьки... прорывных в руках флаг "Амбициозный нацпроект!", в мыслях - распил и офшор, а в итоге, закономерно - куча бабла убитого в экономически/социально/стратегически планово-убыточный объект.
Грубо говоря, реально там поток грузов и пассажиров такой планируется, что мост окажется дешевле, например, экраноплана "Лунь" с мореходностью 6 баллов? Если да - очень хорошо и удачи в реализации! А если это будет только канал для дачников-экстремалов - да нафиг оно нужно - браконьерам облегчить поставку икры на материк? Или, реально, транзит с Японией? Тогда, м.б., сперва с Японией данный вопрос протрясти следует, а то ведь неудобняк получится, если в расчете на транзит мост будет построен, а джапы на это обидятся и в позу встанут - получится тогда полный аналог железнодорожного нонсенса "Адлер-красная Поляна"...
04.06.2018, 12:58
Гость: adept

на крымскром мосту уже Ротенберги попилили бабло - пора переходить к сахалинскому
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