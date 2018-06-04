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В России появятся новые пешеходные переходы

09:05 4.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В России могут появиться новые пешеходные переходы. Как пишет газета «Известия», их предполагается приподнять над проезжей частью по принципу лежачих полицейских.

По данным газеты, такие пешеходы планируется установить рядом с подъездами жилых домов, детскими площадками. Предполагается, что эти изменения помогут повысить безопасность на территории жилых кварталов.

Новый стандарт предполагает устанавливать пешеходные переходы, которые должны быть приподняты над землей на 10 см. Это заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским.

Кроме того, предполагается сузить полосу для движения во дворах до 3 метров. Тогда одна машина не сможет обгонять другую, что также снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Отмечается, что разработка документа «предусмотрена программой национальной стандартизации на 2018 год». Проект планируется утвердить в 2019 году. Подобные пешеходные переходы есть в США, многих европейских странах, а также нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Пскове.

Темы: Правила дорожного движения, Проблемы пешеходов на дорогах, Ситуация на дорогах в России
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Комментарии читателей
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04.06.2018, 15:06
Гость: Борис

А правила дорожного движения соблюдать не пробовали?
04.06.2018, 10:55
Гость: ВВВ

На чём только деньги не делают. И, главное, что всё для "блага" простого люда и за его счёт.
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