15:19

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ опубликован на официальном ресурсе правовой информации.

Согласно документу, президент РФ может накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами и организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также в качестве контрсанкций может вводится запрет или ограничение на ввоз или вывоз продукции или сырья организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, а также на их участие в госзаказе и приватизации.

Президент РФ также вправе принимать любые «иные меры» воздействия. Под контрсанкции может попасть любая российская компания с любой долей иностранного участия.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые лекарства, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Закон был принят Госдумой 22 мая, одобрен Советом Федерации 30 мая в ответ на ограничительные меры Минфина США против российских чиновников и бизнеса. Закон вступает в силу с момента его официальной публикации.