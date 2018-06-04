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Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях

15:19 4.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ опубликован на официальном ресурсе правовой информации.

Согласно документу, президент РФ может накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами и организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также в качестве контрсанкций может вводится запрет или ограничение на ввоз или вывоз продукции или сырья организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, а также на их участие в госзаказе и приватизации.

Президент РФ также вправе принимать любые «иные меры» воздействия. Под контрсанкции может попасть любая российская компания с любой долей иностранного участия.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые лекарства, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Закон был принят Госдумой 22 мая, одобрен Советом Федерации 30 мая в ответ на ограничительные меры Минфина США против российских чиновников и бизнеса. Закон вступает в силу с момента его официальной публикации.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Экономические санкции и эмбарго, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.06.2018, 22:03
Гость: 17 мгновений весны

...вытащили за,письку Бормана.
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Швейцарские банки заморозили 1 млрд франков на счетах Вексельберга.
.

Банки Швейцарии заблокировали счета российского бизнесмена Виктора Вексельберга /из опасений попасть под санкции США./ Заморожено порядка 1 миллиард франков. Средства заморожены не только в государственных, но и частных банках.
.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и другие.

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04.06.2018, 22:00
Гость: ВВВ

Подписал? Ну, теперь заживём...
04.06.2018, 20:33
Гость: Время Ч.

Закон только подписали, а вы его уже записали в неработающий? Что будете писать когда заработает и здесь статьи появятся? Правильно - промолчите в тряпочку либо извратите все с ног на голову.
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