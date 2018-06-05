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«Аэрофлот» объявил о наборе военных летчиков

16:41 5.06.2018
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
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Компания «Аэрофлот» объявила набор пилотов министерства обороны РФ и других ведомств. Как указано в разделе вакансий на сайте авиакомпании, летчиков переучат для полетов на гражданских самолетах Airbus А320, Boeing 737 и Sukhoi Superjet-100.

Также «Аэрофлот» набирает командиров воздушных судов, вторых пилотов гражданской авиации и иностранцев с налетом не менее трех тысяч часов. Зарплата соискателям составит до 650 тысяч рублей в месяц.

Представитель компании в комментарии РБК назвал набор военных летчиков «плановой работой по укомплектованию штатного расписания летных подразделений» и «распространенной практикой во всем мире». По его словам, за последние десять лет «Аэрофлот» принял на работу более 200 пилотов из вооруженных сил России.

В июне 2017 года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял о массовом оттоке пилотов компании в Азию и Китай, где им предлагают более высокие зарплаты. Как сообщала газета «Коммерсант», в 2015-2017 годах из российских авиакомпаний в зарубежные перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов.

В начале 2018 года «Аэрофлот» объявил о повышении зарплат летчикам до 650 тысяч рублей. Новая зарплата пилотов «Аэрофлота» все еще значительно уступает заработкам их коллег из китайских компаний, получающих по 17-25 тысяч долларов в месяц.

Темы: Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 20:53
Гость: Thomas

В турции , почти все "боинги " управляются бывшими военными , те кто на пенисии или сам уволился , идут в гражданскую авиацию.
05.06.2018, 20:06
Гость: путник

Начнется высший пилотаж. В армии самолетами управляют летчики, в гражданской авиации пилоты. В армии летают, в гражданской авиации работают. Переформатировать не удавалось никогда. Спецнаборы ГА это показали.
05.06.2018, 20:04
Гость: IP

Будут.
И переучиваться будут, и летать будут, и бухтеть будут, несомненно.
Вы забыли упомянуть, что при определённом лётном опыте вообще уже без разницы, в какую сторону какие приборы крутятся.
Если помните, то ГПК-52АП на Ан-24/26 и НКП на более современных тоже в разные стороны крутятся, но никто не требует "перетаскивать ГПК в современные кабины)))
Поверьте, приходилось вводить военных для полётов в ГА. Если люди хотят получить конечный результат, у них всё получается. Только приходится перестраиваться на предмет взаимоотношений в экипаже, если армия сильно въелась под ногти(((
А касательно аэрофлота - они из дохлой кошки могут денег выжать на её кремацию, там на земле сидят спецы знатной крутизны. Они за каждую копейку из пилотов и стюардесс всю душу выжмут...
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