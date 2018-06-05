«Аэрофлот» объявил о наборе военных летчиков

16:41

Компания «Аэрофлот» объявила набор пилотов министерства обороны РФ и других ведомств. Как указано в разделе вакансий на сайте авиакомпании, летчиков переучат для полетов на гражданских самолетах Airbus А320, Boeing 737 и Sukhoi Superjet-100.

Также «Аэрофлот» набирает командиров воздушных судов, вторых пилотов гражданской авиации и иностранцев с налетом не менее трех тысяч часов. Зарплата соискателям составит до 650 тысяч рублей в месяц.

Представитель компании в комментарии РБК назвал набор военных летчиков «плановой работой по укомплектованию штатного расписания летных подразделений» и «распространенной практикой во всем мире». По его словам, за последние десять лет «Аэрофлот» принял на работу более 200 пилотов из вооруженных сил России.

В июне 2017 года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял о массовом оттоке пилотов компании в Азию и Китай, где им предлагают более высокие зарплаты. Как сообщала газета «Коммерсант», в 2015-2017 годах из российских авиакомпаний в зарубежные перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов.

В начале 2018 года «Аэрофлот» объявил о повышении зарплат летчикам до 650 тысяч рублей. Новая зарплата пилотов «Аэрофлота» все еще значительно уступает заработкам их коллег из китайских компаний, получающих по 17-25 тысяч долларов в месяц.