Путин отменил открепительные удостоверения на парламентских выборах

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене открепительных удостоверений на выборах в Госдуму, что позволит избирателям голосовать на любом участке, предварительно подав заявление.

Голосовать по месту нахождения можно будет только по партийным спискам, по одномандатным округам такая возможность не предусмотрена.

Голосование без открепительных удостоверений было введено на выборах президента России в марте 2018 года. Накануне выборов в ЦИК заявили, что по месту нахождения проголосуют более 5,5 миллионов россиян.