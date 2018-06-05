Путин подписал закон о голосовании на любом участке

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении на парламентские выборы правила, которое было опробовано на выборах президента РФ 18 марта 2018 года, о возможности гражданина проголосовать на любом участке независимо от места проживания, пишет "Интерфакс".

Документом предлагается распространить на выборы депутатов Госдумы порядок голосования по месту нахождения избирателя, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, примененный при проведении выборов президента РФ 18 марта 2018 года.

Предусматривается, в частности, возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения. Кроме того, предусмотрено право Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии, возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий.

Устанавливается, что избиратель сможет выбрать любой участок для голосования на выборах в Госдуму, обратившись в МФЦ.

Новый законопроект позволит гражданам голосовать на парламентских выборах не по месту жительства в пределах своего одномандатного округа. Уведомить избирком о своем желании можно будет за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего голосованию.