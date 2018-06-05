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В Екатеринбурге сотни жителей на месяц останутся без газа из-за ЧМ-2018

10:56 5.06.2018
Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин
Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин
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В Екатеринбурге на месяц будет прекращена подача газа в 12 жилых домов, в которых проживают несколько сотен человек. Коммунальные службы объяснили отключение газа мерами безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Объявление об отключении газа с 15 июня по 15 июля появилось в домах ЖК «Западный», где установлены газовые плиты, а горячее водоснабжение обеспечивает газовый бойлер.

Представители управляющей компании «Квартал» подтвердили Znak.com подлинность объявления, добавив, что газ планируется отключить в 12 жилых домах. «У нас пришел указ, мы ничего не можем сделать», — сообщили в управляющей компании.

Как рассказал «Екатеринбург.Онлайн» председатель жилищного кооператива «Очеретина, 11» (один из домов в составе ЖК «Западный») Владимир Михеев: «Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограмм на квадратный сантиметр, поэтому нам эту бумагу и дали». «Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять», — добавил он.

Жители ЖК «Западный» при этом отмечают, что комплекс находится далеко от стадиона, где будут проходить матчи ЧМ-2018, а в домах, расположенных ближе к нему, газ, по их данным, не отключают.

 

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. ЧМ принимают Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В рамках подготовки к чемпионату мира издан президентский указ об усиленных мерах безопасности. Он, в частности, требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где пройдут матчи, а также ограничивает проведение митингов и других массовых мероприятий.

Ранее СМИ сообщали, что из-за мер безопасности во время ЧМ предприятия в некоторых регионах могут приостановить свою работу, а автозаводам в Ленинградской и Калининградской областях из-за особого режима работы портов грозит нехватка комплектующих.
Темы: Екатеринбург, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 17:02
Гость: *

На подходе ЧМ по хоккею... Богата Россия-матушка! Куда бы еще вколотить бабла немеряно?
05.06.2018, 17:00
Гость: *

"Ройзман-ворюга бардак в ЖКХ города развел", но форумные сторонники мундиаля утверждают, что мундиаль - это очень хорошо, поскольку обеспечивает инфраструктуру! Жаль, отключенные от горячей воды жители того не знают...
05.06.2018, 16:58
Гость: *

"в российский бесполезно", но необходимо, поскольку без этого не получится в международный. А это все деньги, деньги, деньги... Судиться - развлечение очень дорогое, правосудие и права доступны только обеспеченным гражданам!
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