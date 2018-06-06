Белоруссия обвинила Россельхознадзор в «выбивании» с российского рынка

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Введение запрета на ввоз белорусской молочной продукции в РФ в таре более 2,5 литров безосновательно и направлено на "выбивание" республики с рынка, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц, пишет "Интерфакс".

"Мы наблюдаем такие неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Республики Беларусь. Неаргументированные, необоснованные ничем действия", - сказал Заяц журналистам во вторник в Минске, отметив, что это "очередное явление протекционизма".

Ранее было объявлено, что с 6 июня Россельхознадзор запрещает поставки в РФ белорусских молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в таре объемом более 2,5 литра. Это, как утверждается, связано "с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Белоруссии".

Отвечая на вопрос, как введенный запрет отразится на российских молокоперерабатывающих предприятиях, представитель Россельхознадзора заявил, что РФ необходимо решать внутренние проблемы, которых очень много в молочной отрасли. "Нам надо восстанавливать поголовье продуктивных животных и, конечно же, обеспечивать реально свою продовольственную независимость", - сказал он.

В то же время он не стал прогнозировать уровень влияния этого решения на белорусскую молочную отрасль, отметив лишь, что Белоруссия активно ищет новые рынки сбыта своей продукции, "включая Китай".

Что же касается объявленных ранее планов по созданию единого молочного рынка между РФ и Белоруссией и единой компании по поставкам белорусского сухого молока на российский рынок, то, по его словам, "пока этот вопрос остается на уровне идеи".