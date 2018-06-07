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Комитет Госдумы поддержал запрет рекламы услуг по написанию диссертаций

13:33 7.06.2018
Фото с сайта webreferat.ru
Фото с сайта webreferat.ru
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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг по написанию диссертаций и других научных работ.

Как пишет РИА Новости, документ запрещает рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее пояснял, что если написанием работ занимается какая-либо фирма, то это является нарушением закона и основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень. Подобная практика мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов, подчеркивал он.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Высшее образование в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 20:11
Гость: ВВВ

"Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого Учредительного собрания является их заслугой, что это надо поставить им в плюс", - Колчак
07.06.2018, 18:06
Гость: Какая дурь.

Если следовать логике этих безмозглых людей, то нужно издавать отдельные запреты на каждые заведомо противоправные действия например на обучение и консультации по ограблению банков, или организации наёмного убийства и помощь поиске киллера...Господи! Кто пишет нам законы и кто нами правит!?
07.06.2018, 16:59
Гость: ВВВ

Нормальненько так! Главное, что "написание диссертаций" не запретили!
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