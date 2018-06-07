Полковник дагестанского МВД арестован по делу о даче взятки в $2 млн

21:18

Пресненский суд Москвы в четверг санкционировал арест на два месяца полковника МВД Магомеда Хизриева, обвиняемого в даче взятки в размере $2 млн.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 августа включительно", - огласила судья Елена Абрамова.

Хизриеву предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, передает "Интерфакс".

После заседания Хизриев заявил, что намерен подать жалобу в Мосгорсуд на решение суда о его аресте.

"Красиво подставили. Буду обжаловать", - сказал он журналистам.