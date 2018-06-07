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Полковник дагестанского МВД арестован по делу о даче взятки в $2 млн

21:18 7.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Пресненский суд Москвы в четверг санкционировал арест на два месяца полковника МВД Магомеда Хизриева, обвиняемого в даче взятки в размере $2 млн.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 августа включительно", - огласила судья Елена Абрамова.

Хизриеву предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, передает "Интерфакс".

После заседания Хизриев заявил, что намерен подать жалобу в Мосгорсуд на решение суда о его аресте.

"Красиво подставили. Буду обжаловать", - сказал он журналистам.

Темы: Дагестан, Борьба с коррупцией в России, МВД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.06.2018, 22:25
Гость: "Дача взятки в особо крупном размере"!?

Полковник хотел получить генеральскую звезду?
Что-то дороговато.
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