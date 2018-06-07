Полковник Захарченко требует вернуть ему 9 млрд рублей

15:09

Адвокаты Дмитрия Захарченко обжаловали в кассационном порядке решение об обращении в доход государства арестованного имущества полковника и его семьи.

"Жалоба поступила и принята к производству. Она находится на изучении у судьи, истребовано дело, в течение месяца со дня получения дела судья примет решение, передавать ли его на рассмотрение президиума", – рассказала ТАСС пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Напомним, 1 декабря Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотого слитка, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд руб.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.