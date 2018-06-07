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Полковник Захарченко требует вернуть ему 9 млрд рублей

15:09 7.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Адвокаты Дмитрия Захарченко обжаловали в кассационном порядке решение об обращении в доход государства арестованного имущества полковника и его семьи.

"Жалоба поступила и принята к производству. Она находится на изучении у судьи, истребовано дело, в течение месяца со дня получения дела судья примет решение, передавать ли его на рассмотрение президиума", – рассказала ТАСС пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Напомним, 1 декабря Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотого слитка, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд руб.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 20:59
Гость: Арнольд

И не просто вернуть, а с процентами!
07.06.2018, 19:55
Гость: Александр1

Всё нажитое непосильным трудом нужно немедленно возвратить,НЕМЕДЛЕННО! А ИНАЧЕ МОЖЕТ ЗАГОВОРИТЬ ЧЬИ ЭТО ДЕНЬГИ...
07.06.2018, 19:45
Гость: Прохожий

А уже при перевозке потерялось...
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