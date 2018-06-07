Прямая линия с президентом Владимиром Путиным

12:02

На "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,7 миллиона вопросов. Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 49302 сообщений, в формате видео — 2828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44145.

В ходе прямой линии этого года на своих рабочих местах будут находиться губернаторы и министры – президент страны будет оперативно связываться с ними, чтобы оперативно давать поручения по поступающим от граждан актуальным вопросам.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы простых граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. Тогда к началу программы в адрес президента поступило около 400 тыс. вопросов. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув рекорда в 2015 году - 3,25 млн обращений.