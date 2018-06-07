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Прямая линия с президентом Владимиром Путиным

12:02 7.06.2018

На "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,7 миллиона вопросов. Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 49302 сообщений, в формате видео — 2828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44145.

В ходе прямой линии этого года на своих рабочих местах будут находиться губернаторы и министры – президент страны будет оперативно связываться с ними, чтобы оперативно давать поручения по поступающим от граждан актуальным вопросам.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы простых граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. Тогда к началу программы в адрес президента поступило около 400 тыс. вопросов. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув рекорда в 2015 году - 3,25 млн обращений.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы простых граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. Тогда к началу программы в адрес президента поступило около 400 тыс. вопросов. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув рекорда в 2015 году - 3,25 млн обращений.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/5270063

Темы: СМИ и журналистика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 21:39
Гость: Мы

еще, помимо языков, про 5 магазинов помним.
07.06.2018, 21:36
Гость: , не сможем связать страну пространственно

Мама дарагая!
Не мог бы это этот дяденька объяснить народу по-простому, как это?
Лично я не понимаю.
07.06.2018, 21:33
Гость: И шо,

народ от раздельного сбора отходов заживет припеваючи?
Не верю! (с)
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