Правительство определилось с повышением пенсионного возраста

11:01

Правительство определилось с концепцией грядущей пенсионной реформы, в том числе и с параметрами повышения пенсионного возраста, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к правительству.

За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста на пять лет для мужчин (65 лет) и на восемь для женщин (63 года). При этом не исключается и более «мягкий» вариант, предполагающий наступление пенсионного возраста в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Отмечается, что изменение пенсионной системы будет носить комплексный характер. В частности предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию будут сохранены.

На прошедшей 7 июня прямой линии президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ключевая задача пенсионной реформы — значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров.

Ранее рассматривались три варианта повышения пенсионного возраста. Два сценария были предложены Минтрудом: первый предусматривал увеличение возраста на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, второй — до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Однако правительство остановилось на третьем варианте — 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Отмечается, что предложение правительства по увеличению пенсионного возраста, прежде чем отправиться в Госдуму, должно рассматриваться на площадке Российской трехсторонней комиссии.