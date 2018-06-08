Собянин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

14:36

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подал в Мосгоризибирком документы для выдвижения кандидатом на новых выборах мэра.

Ранее документы для регистрации кандидатом подали, в частности, космонавт Сергей Ревин, выдвинувшийся от партии «Зеленые», и предприниматель Герман Стерлигов, идущий на выборы самовыдвиженцем, сообщает РИА Новости.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Мосгоризбирком начал принимать документы на выдвижение кандидатом с 4 июня; прием продолжится до 2 июля.

О намерении баллотироваться в мэры заявили, в частности, муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский. Они пока не подали документы в Мосгоризбирком.