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Собянин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

14:36 8.06.2018
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подал в Мосгоризибирком документы для выдвижения кандидатом на новых выборах мэра.

Ранее документы для регистрации кандидатом подали, в частности, космонавт Сергей Ревин, выдвинувшийся от партии «Зеленые», и предприниматель Герман Стерлигов, идущий на выборы самовыдвиженцем, сообщает РИА Новости.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Мосгоризбирком начал принимать документы на выдвижение кандидатом с 4 июня; прием продолжится до 2 июля.

О намерении баллотироваться в мэры заявили, в частности, муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский. Они пока не подали документы в Мосгоризбирком.

Темы: Москва, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 21:25
Гость: А где Татьяна Алексеевна,

ваша напарница? Неужто вся на "даче"?
08.06.2018, 20:45
Гость: славянин

Все проверяется в сравнении!Прежнему мэру удалось украсть у москвичей и не только немногим более четырех миллиардов долларов.За 17 лет.А сколько удалось украсть Собянину?Сравнение и покажет достойный ли кандидат Собянин.А иначе никак!Только так и не иначе можно определить достойный ли кандидат в мэры Собянин.
08.06.2018, 20:12
Гость: Настоящий патриот

За Грудинина! За Сталина!За КПСС!
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