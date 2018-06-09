Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко

15:55

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры двух стран обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата».

Особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.

Достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России.