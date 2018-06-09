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Владимир Путин провел телефонный разговор с Петром Порошенко

15:55 9.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры двух стран обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата».

Особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.

Достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России.

Темы: Отношения России и Украины, Владимир Путин, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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09.06.2018, 19:36
Гость: Патриот России

Так признавай и объединяй, чего ты здесь сидишь?
09.06.2018, 19:06
Гость: эта что ль у бабки пятикомнатная квартира что ли?

походу вдова академика - никогда не работала.
09.06.2018, 18:48
Гость: Русский

...хохлы -генетические холопы. До них быстро доходит, когда Русский Барин их начинает пороть розгами. Стоило ВВП заявить, если хохляндия сунется на Донбасс- потеряете государственность, сразу потрошенко на коленях обратился к ВВП, мол, " да мы хорошие, да мы сама миролюбивость", и.т.д.
Вот так. Мировой закон: кто сверху -тот и пан.
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