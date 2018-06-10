В Орловской области автобус столкнулся с грузовым поездом

15:34

Грузовой поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде под Орлом. Авария произошла на переезде на 132 км. Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь.

По предварительным результатам работы комиссии Московской железной дороги, водитель автобуса грубо нарушил правила пересечения железнодорожных путей. Автобус выехал на переезд перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.

Машинист грузового поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но расстояние до переезда было недостаточным, чтобы избежать столкновения, пишет РГ.

В результате четыре человека из 15 пассажиров автобуса погибли, остальные 11 человек госпитализированы в больницы Орла.