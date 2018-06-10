Экспертиза не обнаружила ДНК Захарченко на изъятых у него 8 млрд рублей

17:38

Эксперты не обнаружили на изъятых в ходе обыска 8 млрд рублей следов ДНК бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

"Захарченко добровольно предоставлял материал ДНК для сравнения с ДНК, найденным на упаковках денежных средств. Его биологических следов в квартире и на упаковках с деньгами, найденными в квартире, не обнаружено", - сказал адвокат.

При этом экспертиза выявила следы около 20 человек. Как сообщает Mash, из них удалось идентифицировать один — бизнесмена Владимира Левина, который еще в прошлом году утверждал, что это его деньги.

Физик по специальности, Левин разбогател в начале перестройки. Затем его судили, оправдали, но вот изъятые у него и хранившиеся на депозите правоохранительных органов деньги Левину не вернули. Средства будто испарились, рассказывает историю бизнесмена МК.

Два года назад бизнесмен потребовал привлечь к ответственности тех, кто причастен к пропаже его средств.

Владимир Левин с Захарченко знаком не был — заключение о том, что у полковника могли храниться именно его пропавшие деньги, он вывел из логики ситуации: укравшие 9 миллиардов испугались, что их разоблачат, и подкинули богатства Левина Захарченко.

О том, как проходят экспертизы денег на ДНК, изданию рассказал ведущий сотрудник молекулярно-генетической лаборатории Сергей Бродин

- Сначала идет поиск следов. Ими могут выступить, допустим, отпечатки пальцев. По сути дела это потожировые выделения. Если отпечатки подходят для сравнительного анализа, то их направляют на дактилоскопическую экспертизу. Непригодные образцы растворяют в специальном растворе и специалисты пытаются найти там молекулу ДНК. Смотрят, достаточно ли найденного материала для проведения индефикационного теста. Если всего хватает, то производят исследование, в котором, грубо говоря, сравниваются образцы, предоставленные экспертам — будь то это биоматериал Захарченко или еще кого-либо, с найденными.